Ламин Ямал каза за Меси, Неймар и Роналдо, както и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал се появява усмихнат и спокоен, въпреки че признава, че интервютата не са любимата му част от професията. На 18 години той вече е най-ярката звезда на Испания и едно от най-големите открития на Световното първенство. В Лос Анджелис, преди тренировка, Ямал говори откровено за натиска, критиките, възстановяването си и за това кога светът ще види истинския му пик.

Зрялост отвъд годините

Съотборниците му често подчертават необичайната му зрялост. Ямал обяснява, че тя идва от преживяванията му както във футбола, така и в живота, както и от разговорите с по-опитни играчи. „Всичко това ми помогна да израсна“, казва той.

Натискът да бъдеш лидер

Испания разчита на него. Родри дори заяви, че очаква Ямал да бъде решаващ в големите мачове. Младият талант приема това не като тежест, а като привилегия: „Хубаво е, че хората ти вярват. Това ме радва.“

Но той е наясно и с другата страна – критиците, които чакат грешка. „Има хора, които ти вярват, и такива, които чакат да се провалиш. Важното е да си спокоен и да побеждаваш.“

Самокритичен до крайност

Ямал признава, че не е доволен от представянето си на Мондиала. „Мога да бъда по-добър. Никога не съм си казвал ‘това стига’.“

Според него липсва един голям мач, който да покаже истинското му ниво. След два месеца извън терена заради контузия, той усеща, че тепърва влиза в ритъм.

Готов за решаващите битки

Испания е на четвъртфинал, а Ямал уверява, че се чувства отлично физически. „Хората помнят тези моменти – от осминафиналите нататък. Тогава съм най-мотивиран.“

Треньорът Де ла Фуенте често говори за неговото нетърпение. Ямал обяснява, че не се ядосва заради пропуснати голове, а защото иска да бъде по-решаващ. „Аз просто играя така – винаги съм бил играч, който влиза в много единоборства.“

Победата над Португалия и битката с Белгия

Успехът срещу Португалия е дал огромна увереност на отбора. „Те бяха един от трите най-добри отбора на Мондиала.“

Сега предстои Белгия и дуел с Куртоа – вратар, на когото Ямал вече е вкарвал. „Той е един от най-добрите в света, но аз излизам винаги с желание за победа.“

Меси, Неймар, Кристиано – идолите от детството

На това световно Ямал е на медийното ниво на трите легенди. За Меси казва: „Невероятен. Никой не очакваше такова ниво.“

Радва се и за Неймар, и за Кристиано: „Те белязаха детството ни.“

Хулиан Алварес и Барселона

В Барса се говори за евентуален трансфер на Алварес. Ямал е категоричен: „Той е топ играч. Вратите ни са широко отворени. Много би паснал на стила на Барса.“

Най-доброто тепърва предстои

На въпроса дали сега ще видим най-доброто от него, Ямал отговаря уверено:

„Да. Колкото по-важни стават мачовете, толкова по-добро ниво показвам.“