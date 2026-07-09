Мондиал 2026 чупи рекорди: Мбапе лети най-бързо, Тилеманс тича най-много

Мондиал 2026 навлиза в четвъртфиналите, а статистиката вече показва, че това е най-грандиозното издание на Световното първенство. Стадионите работят при почти пълен капацитет – 99,7% заетост, а над 6,25 милиона фенове са преминали през трибуните. Дигиталният интерес също е безпрецедентен: клиповете от турнира са гледани повече от 20 милиарда пъти, което превръща надпреварата в глобален феномен.

На терена рекордите валят един след друг. В 96-те мача до момента са отбелязани 280 гола, или средно 2,92 на двубой. Аржентина е най-резултатният отбор с 14 попадения, а голът на Енцо Фернандес срещу Египет влезе в историята като 3000-ият гол на световни първенства.

Индивидуалните постижения също впечатляват. Меси води с осем гола, а Мбапе и Халанд следват с по седем – първият случай, в който трима играчи бележат седем или повече гола в един Мондиал. Мбапе постави и друг рекорд: 11 гола в квалификациите, повече от всеки друг играч в историята.

Физическите показатели също са на ново ниво. Капитанът на Белгия Юри Тилеманс е изминал най-голямото общо разстояние – 61,8 км, а съотборникът му Тимоти Кастан държи рекорда за един мач – 16,29 км. Мбапе пък е най-бързият играч на турнира със спринт от 37,6 км/ч.

В статистиката за подавания Аржентина отново е лидер – 3446 паса, от които 3146 успешни. Регистрирани са и 3282 успешни центрирания, като Канада оглавява класацията със 158.

Мондиал 2026 не просто предлага футбол на високо ниво – той пренаписва историята на турнира и задава нови стандарти за бъдещите поколения.