Светослав Вуцов иска по-висока заплата

Вратарят на Левски Светослав Вуцов се е върнал в графата на играчите, които се дърпат за нови договори, научи „Мач Телеграф“. При него се смяташе, че всичко е договорено и да дори ще подпише за още 3 години, но е настъпил обрат. Стражът искал да вдигне още малко заплатата си, твърдят запознати.

Както е известно, през зимата той отхвърли примамливо предложение от Украйна, откъдето му обещаваха в пъти повече от това, което взема на „Герена“. В момента заплатата му автоматично се е вдигнала по-старото споразумение, което подписа, когато дойде на „Герена“ от Славия.

Левски вече поднови с двама играчи – Кристиан Димитров и Гашпер Търдин. От зимата обаче „сините“ неуспешно преследват Майкон за нов договор. Проблем там са агентите му, които нямат друг клиент освен него.