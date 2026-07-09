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Светослав Вуцов иска по-висока заплата

Светослав Вуцов иска по-висока заплата

9 Юли, 2026 12:27 760 3

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  • заплата

При него се смяташе, че всичко е договорено и да дори ще подпише за още 3 години, но е настъпил обрат

Светослав Вуцов иска по-висока заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски Светослав Вуцов се е върнал в графата на играчите, които се дърпат за нови договори, научи „Мач Телеграф“. При него се смяташе, че всичко е договорено и да дори ще подпише за още 3 години, но е настъпил обрат. Стражът искал да вдигне още малко заплатата си, твърдят запознати.

Както е известно, през зимата той отхвърли примамливо предложение от Украйна, откъдето му обещаваха в пъти повече от това, което взема на „Герена“. В момента заплатата му автоматично се е вдигнала по-старото споразумение, което подписа, когато дойде на „Герена“ от Славия.

Левски вече поднови с двама играчи – Кристиан Димитров и Гашпер Търдин. От зимата обаче „сините“ неуспешно преследват Майкон за нов договор. Проблем там са агентите му, които нямат друг клиент освен него.


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  • 1 БайТиквун

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    то и Черепа си иска парите, ама .............

    12:55 09.07.2026

  • 2 Коментар

    1 0 Отговор
    Не преподсвайте с вратар с акаунт в залаганията. Няма никой да го купи в чужбина. Този сополанко трябваше да е изгонен за два сезона

    13:19 09.07.2026

  • 3 пешо

    0 0 Отговор
    на татко му номерата

    13:30 09.07.2026

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