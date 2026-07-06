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Сабаленка избухна след загубата: Искам да се напия и да забравя за тениса

Сабаленка избухна след загубата: Искам да се напия и да забравя за тениса

6 Юли, 2026 10:59 810 10

  • арина сабаленка-
  • тенис-
  • тенис на корт-
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  • спорт

Осака спря беларускинята на Уимбълдън, а разочарованието на Арина преля в емоционално признание

Сабаленка избухна след загубата: Искам да се напия и да забравя за тениса - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка преживя поредното болезнено отпадане на турнир от Големия шлем. След поражението с 6-2, 7-6 (7/2) от Наоми Осака на Централния корт беларускинята не успя да скрие разочарованието си и направи едно от най-искрените изявления в кариерата си.

„Искам просто да си тръгна, да се напия напълно, да забравя за тениса и да се опитам да вляза в по-добра форма“, каза Сабаленка, която за първи път от четири години не достига до четвъртфинал на турнир от Шлема.

28-годишната тенисистка призна, че този път причината за загубата не е психическа нестабилност, както е твърдяла в миналото. Според нея Осака е била по-силната и по-стабилната играчка.

„Дадох най-доброто от себе си. Оставих всичко на корта. Просто нямах нужното ниво. Бях надиграна със сила… Понякога има и такива дни. Трябва да честитиш на съперника и да си тръгнеш“, добави тя.

Сабаленка продължава да преследва първи трофей на Ролан Гарос и Уимбълдън – единствените два турнира от Шлема, които все още не е печелила. Междувременно Наоми Осака се класира за първия си четвъртфинал на Уимбълдън, където ще срещне поставената под №10 Каролина Мухова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаа

    8 0 Отговор
    Може би е пила преди мача и затова е загубила...

    11:02 06.07.2026

  • 2 Ужас

    7 0 Отговор
    По стабилната играчка??? А щом иска да отива, и да се напива. Никой не може да я спре, няма нужда да се жалва.

    11:05 06.07.2026

  • 3 Манол Пейков

    7 1 Отговор
    Наздраве Иринка , хълцук , хълцук.

    11:05 06.07.2026

  • 4 Годжи

    6 3 Отговор
    Добре, ама нали е пример за младите тенисиси....

    Коментиран от #6

    11:14 06.07.2026

  • 5 а тъй къзъм

    4 0 Отговор
    от сабахлем!

    11:19 06.07.2026

  • 6 Е да де

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Годжи":

    нали затова го прави, как иначе младите да се научат?

    11:26 06.07.2026

  • 7 Шампион

    1 0 Отговор
    Татуси, напиванки не помагат ако искаш да ставаш шампион.

    11:29 06.07.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    По-добре почивка!

    11:39 06.07.2026

  • 9 Медведев

    0 0 Отговор
    Наздраве!!!

    11:52 06.07.2026

  • 10 чиче Медведчук

    0 0 Отговор
    Наздаровие наша девачка.

    11:53 06.07.2026

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