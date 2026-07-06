Сабаленка избухна след загубата: Искам да се напия и да забравя за тениса

Арина Сабаленка преживя поредното болезнено отпадане на турнир от Големия шлем. След поражението с 6-2, 7-6 (7/2) от Наоми Осака на Централния корт беларускинята не успя да скрие разочарованието си и направи едно от най-искрените изявления в кариерата си.

„Искам просто да си тръгна, да се напия напълно, да забравя за тениса и да се опитам да вляза в по-добра форма“, каза Сабаленка, която за първи път от четири години не достига до четвъртфинал на турнир от Шлема.

28-годишната тенисистка призна, че този път причината за загубата не е психическа нестабилност, както е твърдяла в миналото. Според нея Осака е била по-силната и по-стабилната играчка.

„Дадох най-доброто от себе си. Оставих всичко на корта. Просто нямах нужното ниво. Бях надиграна със сила… Понякога има и такива дни. Трябва да честитиш на съперника и да си тръгнеш“, добави тя.

Сабаленка продължава да преследва първи трофей на Ролан Гарос и Уимбълдън – единствените два турнира от Шлема, които все още не е печелила. Междувременно Наоми Осака се класира за първия си четвъртфинал на Уимбълдън, където ще срещне поставената под №10 Каролина Мухова.