Основният конкурент на Карлос Насар – Антонино Пицолато, осъден на затвор за тежко престъпление

Гръм от ясно небе разтърси международната щангарска сцена – един от най-ярките съперници на българския феномен Карлос Насар, италианецът Антонино Пицолато, получи строга присъда от 5 години и 4 месеца лишаване от свобода. Решението бе взето от съда в Трапани, Италия, във връзка с шокиращ инцидент от лятото на 2022 година, когато 27-годишна туристка от Финландия стана жертва на групово изнасилване.

Освен Пицолато, още трима мъже бяха признати за виновни и осъдени на идентични наказания. Съдът категорично отхвърли защитната теза, че сексуалният акт е бил по взаимно съгласие, и постанови, че пострадалата не е дала свободно и информирано съгласие. Осъдените ще трябва да изплатят и обезщетение на потърпевшата, което допълнително утежнява положението им.

Случаят предизвика бурни реакции не само в Италия, но и в цялата спортна общност. Въпреки тежките обвинения, Пицолато продължи да се състезава по време на процеса и дори завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година – факт, който разпали още по-ожесточени дебати относно морала и етиката в спорта.

Адвокатите на италианския щангист вече обявиха, че ще обжалват присъдата, но петното върху репутацията му е трудно заличимо. Доскоро считан за един от най-големите таланти и основен конкурент на Карлос Насар в категория до 89 кг, Пицолато сега е изправен пред мрачно бъдеще и сериозни съмнения относно продължаването на спортната си кариера.