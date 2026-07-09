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Основният конкурент на Карлос Насар – Антонино Пицолато, осъден на затвор за тежко престъпление

Основният конкурент на Карлос Насар – Антонино Пицолато, осъден на затвор за тежко престъпление

9 Юли, 2026 15:41 1 078 2

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  • обществен отзвук

Италианският шампион се изправя пред правосъдието

Основният конкурент на Карлос Насар – Антонино Пицолато, осъден на затвор за тежко престъпление - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гръм от ясно небе разтърси международната щангарска сцена – един от най-ярките съперници на българския феномен Карлос Насар, италианецът Антонино Пицолато, получи строга присъда от 5 години и 4 месеца лишаване от свобода. Решението бе взето от съда в Трапани, Италия, във връзка с шокиращ инцидент от лятото на 2022 година, когато 27-годишна туристка от Финландия стана жертва на групово изнасилване.

Освен Пицолато, още трима мъже бяха признати за виновни и осъдени на идентични наказания. Съдът категорично отхвърли защитната теза, че сексуалният акт е бил по взаимно съгласие, и постанови, че пострадалата не е дала свободно и информирано съгласие. Осъдените ще трябва да изплатят и обезщетение на потърпевшата, което допълнително утежнява положението им.

Случаят предизвика бурни реакции не само в Италия, но и в цялата спортна общност. Въпреки тежките обвинения, Пицолато продължи да се състезава по време на процеса и дори завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година – факт, който разпали още по-ожесточени дебати относно морала и етиката в спорта.

Адвокатите на италианския щангист вече обявиха, че ще обжалват присъдата, но петното върху репутацията му е трудно заличимо. Доскоро считан за един от най-големите таланти и основен конкурент на Карлос Насар в категория до 89 кг, Пицолато сега е изправен пред мрачно бъдеще и сериозни съмнения относно продължаването на спортната си кариера.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    5 1 Отговор
    А тази пострадалата как се е озовала в стаята с тези щангисти!? Отвлекли ли са я!? Защото няма такава информация. Отива сама, пие, шмърка и какво очаква!?

    15:59 09.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    4 0 Отговор
    Едни лесно заработени няколко стотин хиляди евра 💶 А с кариерата на тоя щангист е свършено. И за реклами няма да му плащат. Наш Карлос му плащат да рекламира хранителни добавки, май казино и Кауфланд също.

    16:01 09.07.2026

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