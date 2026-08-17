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Калояна Налбантова отпадна от Световното по бадминтон след сблъсък с олимпийската шампионка

Калояна Налбантова отпадна от Световното по бадминтон след сблъсък с олимпийската шампионка

17 Август, 2026 16:08 392 0

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  • се-йон ан-
  • южна корея

Българската надежда не успя да преодолее световната номер едно в Ню Делхи

Калояна Налбантова отпадна от Световното по бадминтон след сблъсък с олимпийската шампионка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Калояна Налбантова приключи участието си на Световното първенство по бадминтон в индийската столица Ню Делхи още след първия си двубой. Младата ни надежда се изправи срещу не кого да е, а срещу абсолютната фаворитка – олимпийската шампионка от Париж 2024 и настояща лидерка в световната ранглиста, Се-йон Ан от Южна Корея.

Въпреки борбения си дух и желание за победа, Налбантова не успя да намери противодействие срещу опитната корейка. Срещата завърши с резултат 14:21, 13:21 в полза на Се-йон Ан, която демонстрира класа и безапелационна игра на корта. За Калояна това бе ценен опит и възможност да премери сили с най-добрите в света – стъпка напред в развитието ѝ като състезател.

Въпреки ранното отпадане на Налбантова, българското присъствие на шампионата не приключва тук. По-късно днес Стефани Стоева ще се изправи срещу канадката Вън Юй Чжан, като надеждите за добро представяне остават живи. Всички фенове на бадминтона стискат палци за нашата представителка и очакват с нетърпение следващите емоции от световната сцена.


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