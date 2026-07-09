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Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите в Рода де Бара

Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите в Рода де Бара

9 Юли, 2026 16:08 448 0

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21-годишният българин отстъпи пред шестия поставен Янкъ Ерел

Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите в Рода де Бара - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Рода де Бара (Испания), който е с награден фонд от 30 хиляди долара.

21-годишният Радулов отстъпи с 4:6, 4:6 пред шестия поставен Янкъ Ерел (Турция), който се намира с над 300 позиции пред българина в световната ранглиста. Срещата продължи час и 49 минути.


Българинът изостана с 1:4, успя да върне единия пробив, но загуби първия сет с 4:6. Във втората част Радулов допусна пасив от 2:4, стигна до равенство при 4:4, но загуби следващите два гейма, а с това и мача.

Преди този двубой Илиян Радулов постигна две победи на турнира, включително и над №300 в световната ранглиста Хамиш Стюарт (Великобритания).


По-късно днес Радулов ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Алберт Педрико Кравцов (Испания), поставени под №3 в схемата, ще се изправят срещу италианците Джанлука Карлини и Лудовико Вакари в спор за място на полуфиналите.


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