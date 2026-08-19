Кабинетът прие Решение за подготовката и провеждането на президентските избори на 25 октомври

Министерският съвет прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Министерският съвет възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите, а Министърът на регионалното развитие и благоустройството – да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация е възложено да организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, включително като сключва необходимите за целта договори.

Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове. Министърът на външните работи следва да организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. Министърът на правосъдието ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода, възложено му е също да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

Съгласно правителственото решение министърът на иновациите и дигиталната трансформация, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.