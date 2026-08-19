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Кабинетът прие Решение за подготовката и провеждането на президентските избори на 25 октомври

Кабинетът прие Решение за подготовката и провеждането на президентските избори на 25 октомври

19 Август, 2026 16:53 352 14

  • президентски избори-
  • кабинет-
  • президентските избори

Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР

Кабинетът прие Решение за подготовката и провеждането на президентските избори на 25 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Министерският съвет възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите, а Министърът на регионалното развитие и благоустройството – да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация е възложено да организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, включително като сключва необходимите за целта договори.

Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове. Министърът на външните работи следва да организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. Министърът на правосъдието ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода, възложено му е също да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

Съгласно правителственото решение министърът на иновациите и дигиталната трансформация, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 въобще има ли нужда от президент

    6 2 Отговор
    и службиците около него
    и провеждането на президентските избори

    що не изчислят колко струва тоз масраф и с спестените пари
    да увеличат мизерните пенции

    или пари давани за обслужване на интереси на бръмбари калинки

    16:58 19.08.2026

  • 3 Веселяка

    1 1 Отговор
    Аз много обичам избори 🤪 да гласувам за разни шемети само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди такива 🤣

    16:58 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Октомври месец

    6 1 Отговор
    Мунчо си отива!

    Коментиран от #12

    17:01 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Със счупените мадуровки регресията принуждава задължава тотално диктува и ни лишава от демокрацията не на червените дърти бкп сега овладели властта ни оставка Никъде в Европа несеналага мадуровки измамни никъде а как иначе Йотова ще е назначена

    17:08 19.08.2026

  • 9 Аз Отивам !

    4 2 Отговор
    За Гъби !

    То Се Е Видяло !

    Че от Това !

    Държава !

    Не Става !

    17:09 19.08.2026

  • 10 Окооо

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без":

    На машините се страхуват да гласуват само неграмотните и полуграмотни избиратели на ГЕРБ- ДПС!

    17:14 19.08.2026

  • 11 Бързат бързат

    2 1 Отговор
    Рашистите.Трябва да им смажем отровните
    Мутри един път завинаги.

    17:16 19.08.2026

  • 12 Оки

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Октомври месец":

    Октомври месец след още няколко поредни мандата, може новите управляващи и да си отидат! Но сега само наивници, крещящо малцинство си мечтаят за спиране на новия модел и запазване на старото статукво на Шиши и Боко!

    17:17 19.08.2026

  • 13 Горски

    2 0 Отговор
    Румен Радев пак е в любимата си роля държавник на празния ход,19 дни заседания, министри, ЦИК, експерти, анализи, 25 препоръки и от цялата тази административна менажерия накрая се родило великото решение ще координират, ще обсъждат и ще предлагат. Браво, бе! Ако бездействието произвеждаше електричество, Радев щеше да захранва половин Европа. Този има уникалната способност да превръща всяка собствена безпомощност в тържествено обръщение към нацията. Стои с физиономия на фелдмаршал пред решаваща битка, а зад него администрацията мести една папка от бюро А на бюро Б. Радев не управлява проблемите,той ги оставя да отлежат, после застава пред тях с каменно изражение и ги обявява за тежко наследство.
    Ако някой ден България потъне, този ще излезе пред микрофоните сух, изгладен и величествен и ще заяви,Още вчера предупредих, че във водата се наблюдава обезпокоително увеличение на влагата.

    17:18 19.08.2026

  • 14 Нали уж

    0 0 Отговор
    Беше септември, а сега за да има повече време за фалшификации.а сега оставка и да се се направят две в едно избори за да се арчат нашите пари. Да изметем всички лъжци и корумпета наведнъж, направили комунизъм за себе си - всичко им е без пари и допълнително огромните незаслужени заплати. И ще съберем останалите парчета от държавата, която не са успяли да продадат и да дадат на концесия.

    17:22 19.08.2026

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