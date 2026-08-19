Кабинетът прие Решение за подготовката и провеждането на президентските избори на 25 октомври

Министерският съвет прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.
Министерският съвет възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.
Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите, а Министърът на регионалното развитие и благоустройството – да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация е възложено да организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, включително като сключва необходимите за целта договори.
Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове. Министърът на външните работи следва да организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. Министърът на правосъдието ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода, възложено му е също да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.
Съгласно правителственото решение министърът на иновациите и дигиталната трансформация, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 въобще има ли нужда от президент
и провеждането на президентските избори
що не изчислят колко струва тоз масраф и с спестените пари
да увеличат мизерните пенции
или пари давани за обслужване на интереси на бръмбари калинки
16:58 19.08.2026
3 Веселяка
16:58 19.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Октомври месец
Коментиран от #12
17:01 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
17:08 19.08.2026
9 Аз Отивам !
То Се Е Видяло !
Че от Това !
Държава !
Не Става !
17:09 19.08.2026
10 Окооо
До коментар #1 от "Без":На машините се страхуват да гласуват само неграмотните и полуграмотни избиратели на ГЕРБ- ДПС!
17:14 19.08.2026
11 Бързат бързат
Мутри един път завинаги.
17:16 19.08.2026
12 Оки
До коментар #6 от "Октомври месец":Октомври месец след още няколко поредни мандата, може новите управляващи и да си отидат! Но сега само наивници, крещящо малцинство си мечтаят за спиране на новия модел и запазване на старото статукво на Шиши и Боко!
17:17 19.08.2026
13 Горски
Ако някой ден България потъне, този ще излезе пред микрофоните сух, изгладен и величествен и ще заяви,Още вчера предупредих, че във водата се наблюдава обезпокоително увеличение на влагата.
17:18 19.08.2026
14 Нали уж
17:22 19.08.2026