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Откриха още три мъртви лешояда в Национален парк „Централен Балкан“

Откриха още три мъртви лешояда в Национален парк „Централен Балкан“

19 Август, 2026 16:48 463 7

  • лешояди-
  • централен балкан-
  • птици

Преди ден починаха други шест хищни птици и гарван

Откриха още три мъртви лешояда в Национален парк „Централен Балкан“ - 1
Снимка: Доктор Добромир Добрев, БДЗП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо девет станаха намерените мъртви лешояди в национален парк "Централен Балкан", след като късно във вторник беше съобщено за пет отровени хищни птици, а белоглав лешояд в критично състояние - по-късно почина. Така броят на починалите птици е - осем лешояда и един гарван, съобщава Нова тв.

Първите мъртви птици бяха открити на 18 август в Национален парк „Централен Балкан“. Един белоглав лешояд бе намерен в критично състояние и почина късно във вторник, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Предполагаемата причина за смъртта е отравяне.

Бяха открити общо четири черни лешояда, още един белоглав, единственият брадат лешояд в България, който бе освободен в дивата природа от екипа на „Зелени Балкани“ през миналата година, и един гарван. След получаване на притеснителен сигнал от GPS предавателя на един от черните лешояди, маркирани от БДЗП, към локацията тръгнаха д-р Добромир Добрев и Николай Терзиев с обученото куче Буда – отрядът на Българското дружество за защита на птиците за борба с отровите в дивата природа.

На мястото на инцидента дойдоха и представители на дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“, РПУ – Карлово и ОДБХ – Пловдив. Екипът на БДЗП намери част от мъртвите птици при обход на труднодостъпен терен на над 1800 метра надморска височина, разпръснати на площ от около половин квадратен километър в близост до зимната пътека за връх Ботев. В района беше открит и труп на говедо, най-вероятно заложен като отровна примамка за хищници. През днешния ден стана ясно, че е умрял още един черен лешояд, с което общият брой на убитите птици от този вид стана 9.

Маркираният черен лешояд, чиито данни се използваха за локализиране на мястото на инцидента, е дарен от Испания за българската природа в рамките на инициативата „Завръщане на черните лешояди в Родопите“, която се координира от БДЗП с участието на Фондация „По-диви Родопи“ и международни партньори.

"Отравянето на диви животни не е проблем само на България. Испания също е преминала през много тежък период, в който отровата е била сред основните причини за смъртността на лешоядите. Разликата е, че там в продължение на години са изграждани механизми за ранно откриване, разследване и санкциониране на тези престъпления, включително специализирано обучение на институциите и работа на терен. Резултатът е, че случаите на отравяне намаляват значително. Това показва, че проблемът може да бъде решаван, когато има последователна държавна политика и реално прилагане на закона“, заяви д-р Добромир Добрев.

Използването на отровни примамки е незаконно и представлява сериозна заплаха не само за защитените видове, но и за другите животни и хората. Предвидените наказания в българското законодателство са лишаване от свобода до 5 г., както и значими глоби до 11 000 евро. След установяването на тежкия инцидент е подаден сигнал към сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към ГД „Национална полиция“. Предприети са действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Случаят е особено тревожен, тъй като е станал на територията на национален парк и засяга видове, чието възстановяване в България е резултат от десетилетия природозащитни усилия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо

    4 1 Отговор
    живо няма да остане в територията. Явно други заселници ще се грижат за себе си, и за природата.

    Коментиран от #5

    16:58 19.08.2026

  • 2 Дзак

    3 0 Отговор
    Някого са пречели? Сещам се един реже клоните на дърветата които излизат над оградата. Да не би някой да си откъсне.

    16:58 19.08.2026

  • 3 Пецата

    1 8 Отговор
    Вобще не ме интересува разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    16:59 19.08.2026

  • 4 Хмм

    1 1 Отговор
    ако лешояда беше хоспитализиран и умъртвен в следствие на медицинска грешка, глобата щеше да е 52 евро без лишаване от свобода и каквито и да е други наказания.
    П.П. правя малко сравненние с един миналогодишен случай

    17:01 19.08.2026

  • 5 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо":

    Ако бяха ритнали котка или куче, извършителят вече щеше да е осъден. ....

    Коментиран от #7

    17:02 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    Вероятно си го правил!

    17:17 19.08.2026

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