Новини
България »
Костадинов: Политиката на „Прогресивна България“ ликвидира българския суверенитет

Костадинов: Политиката на „Прогресивна България“ ликвидира българския суверенитет

19 Август, 2026 16:46 625 17

  • костадин костадинов-
  • политика-
  • пб-
  • румен радев

Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха живота и сигурността на всички български граждани

Костадинов: Политиката на „Прогресивна България“ ликвидира българския суверенитет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политиката на “Прогресивна България” ликвидира българския суверенитет, заявява лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Позицията на "Възраждане" е по повод на информация в медиите, че Иран обмислят удари по американски военни цели в Европа, съобщават от партията.

“Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха живота и сигурността на всички български граждани. Политиката на "Прогресивна България" ликвидира българския суверенитет, превръщайки България не в държава, а в колониална територия”, казва председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран в съобщението.

На брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че за базата в Безмер са подсигурени мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която е докладвана по линия на службите и постъпващата информация.

По-рано днес сайтът на британския в. „Файненшъл таймс“ публикува информацията, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Изданието се позова на два „вътрешни източника“ от Техеран, „близки до режима“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    4 10 Отговор
    Наляво и Сибир веднага

    16:51 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПЕНКО

    7 8 Отговор
    ... НАЯСНО СТЕ , ЧЕ ЗА ТЕЗИ СНИМКИ - КОЦЕ КОЦЕВ - ПОЗИРА-- /ПОЗЬОРЪТ/- !?!?!?!?

    Коментиран от #11

    16:53 19.08.2026

  • 4 Но Търговията С политика !

    3 3 Отговор
    Явно Върви !

    16:54 19.08.2026

  • 5 Възружденец

    9 6 Отговор
    Ама ти вземаха от електората, а? И още ще вземат като скачаш срещу тях!

    16:55 19.08.2026

  • 6 Има ни пак

    11 7 Отговор
    Коце, един файтон хора сте, а най много лаете. За всичко. След седмица започва работа парламента и предстоят вашите безсмислени и отегчителни декларации,реплики, дуплики и продължителни празни изказвания. Само губите времето на НС и парите на данъкоплатците. Мнозинството си мълчи, а вие си говорите помежду си от трибуната.

    16:56 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Парпърляк

    7 5 Отговор
    Същия платен лаяч като Болен Свинеров

    16:59 19.08.2026

  • 9 Фен на Копейкин

    5 7 Отговор
    Коцето е единственият който може да ни скара с целия свят.

    17:00 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "ПЕНКО":

    Нима?

    17:02 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КОЦКА, ЧАДО

    5 2 Отговор
    Кой та бръсне тебе за нещо......

    17:03 19.08.2026

  • 14 Гаджева

    0 1 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български граждани през онези години?

    17:11 19.08.2026

  • 15 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 1 Отговор
    Някой няма ли да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    17:14 19.08.2026

  • 16 Шмекер Копейкин празнодумеца

    2 0 Отговор
    Това трябва да е напомняне, че konaнаpa е още жив. 😂
    Добре захлебваше от ГЕРБ, ама сега само трохи обира, главно по общините винаги гласуват с ГЕРБ Ново начало.

    17:17 19.08.2026

  • 17 Българин

    0 0 Отговор
    Политиката на Радев е да ни осигури мир! Ние за това го избрахме. А мирът изисква компромиси. Ако не зачитаме интересите на Великите сили, ще последваме съдбата на окропа. За това нека се съобразяваме с големите и силните, за да има мир. Друг път няма. Другото е война!

    17:21 19.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове