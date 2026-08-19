Костадинов: Политиката на „Прогресивна България“ ликвидира българския суверенитет

Политиката на “Прогресивна България” ликвидира българския суверенитет, заявява лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Позицията на "Възраждане" е по повод на информация в медиите, че Иран обмислят удари по американски военни цели в Европа, съобщават от партията.
“Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха живота и сигурността на всички български граждани. Политиката на "Прогресивна България" ликвидира българския суверенитет, превръщайки България не в държава, а в колониална територия”, казва председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран в съобщението.
На брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че за базата в Безмер са подсигурени мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която е докладвана по линия на службите и постъпващата информация.
По-рано днес сайтът на британския в. „Файненшъл таймс“ публикува информацията, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Изданието се позова на два „вътрешни източника“ от Техеран, „близки до режима“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
16:51 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПЕНКО
Коментиран от #11
16:53 19.08.2026
4 Но Търговията С политика !
16:54 19.08.2026
5 Възружденец
16:55 19.08.2026
6 Има ни пак
16:56 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Парпърляк
16:59 19.08.2026
9 Фен на Копейкин
17:00 19.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
До коментар #3 от "ПЕНКО":Нима?
17:02 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 КОЦКА, ЧАДО
17:03 19.08.2026
14 Гаджева
17:11 19.08.2026
15 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
17:14 19.08.2026
16 Шмекер Копейкин празнодумеца
Добре захлебваше от ГЕРБ, ама сега само трохи обира, главно по общините винаги гласуват с ГЕРБ Ново начало.
17:17 19.08.2026
17 Българин
17:21 19.08.2026