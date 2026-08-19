Костадинов: Политиката на „Прогресивна България“ ликвидира българския суверенитет

Политиката на “Прогресивна България” ликвидира българския суверенитет, заявява лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Позицията на "Възраждане" е по повод на информация в медиите, че Иран обмислят удари по американски военни цели в Европа, съобщават от партията.

“Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха живота и сигурността на всички български граждани. Политиката на "Прогресивна България" ликвидира българския суверенитет, превръщайки България не в държава, а в колониална територия”, казва председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран в съобщението.

На брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че за базата в Безмер са подсигурени мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която е докладвана по линия на службите и постъпващата информация.

По-рано днес сайтът на британския в. „Файненшъл таймс“ публикува информацията, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Изданието се позова на два „вътрешни източника“ от Техеран, „близки до режима“.