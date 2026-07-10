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Ботев Враца с победа над Арда в контрола

Ботев Враца с победа над Арда в контрола

10 Юли, 2026 16:29 311 0

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  • футбол-
  • първа лига

Врачани демонстрираха характер и надделяха с минимален резултат на Националната футболна база в Бояна

Ботев Враца с победа над Арда в контрола - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач, изигран на терена на Националната футболна база в Бояна, Ботев Враца излезе победител срещу Арда Кърджали след минимална, но напълно заслужена победа с 1:0. Срещата, макар и приятелска, предложи много емоции и динамика, като врачани показаха завидна концентрация и воля за успех.

Ключовият момент в двубоя настъпи в 62-ата минута, когато Самуил Мечев проби по левия фланг и центрира прецизно в наказателното поле. Владислав Найденов овладя топката и я подаде към Мартин Петков, който с премерен удар от границата на пеналта не остави шансове на вратаря на Арда.

Треньорският щаб на Ботев Враца заложи на следната стартова единайсеторка: Марин Орлинов, Сейни Санянг, Иван Горанов (заменен в 80-ата минута от Николай Стефанов), Абдула Кичуков, Антоан Стоянов (65’ – Преслав Боруков), Илия Юруков (80’ – Мирослав Цонев), Мартин Смоленски (65’ – Владислав Найденов), Милен Стоев, Мартин Петков (75’ – Даниел Генов), Касим Хаджи (65’ – Самуил Мечев) и Лазар Боянов.

Арда излезе със следния състав: Господинов, Велев, Паскалев, Любенов, Симеон, Котев, Акинтола, Ковачев, Серкан, Карагарен и Вутов.

Междувременно стана ясно, че Антоан Стоянов продължава с Ботев.

Полузащитникът подписа нов договор с клуба и ще започне своя трети сезон със зеления екип.

До момента Антоан има 65 мача за Ботев Враца, в които е отбелязал 4 гола и е добавил 2 асистенции.


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