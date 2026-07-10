Арина Сабаленка отвръща на критиките с ирония и блясък: Как звездата на тениса предизвика буря в социалните мрежи

Световната номер едно в женския тенис, Арина Сабаленка, отново се оказа в центъра на вниманието, но този път не заради впечатляваща игра на корта, а заради остроумния си отговор към недоброжелателите. След като сензационно отпадна от престижния турнир Уимбълдън още на осминафиналите, белоруската звезда реши да се отдаде на заслужена почивка на слънчевия остров Миконос, вместо да се върне към интензивните тренировки.

Поражението от Наоми Осака с 6-2, 7-6 на Централния корт сложи преждевременен край на участието на Сабаленка в тазгодишния Уимбълдън. Това бе най-ранното ѝ отпадане от турнир от Големия шлем от 2022 година насам и първата ѝ загуба в два сета на голяма сцена от 122 мача – факт, който не остана незабелязан от спортните анализатори и феновете. Вместо да се затвори в себе си, Арина избра да отговори на критиките с типичния си саркастичен стил. „Оплесках работата тази година. Догодина ще се опитам да се справя по-добре“, заяви тя пред медиите, а по-късно добави с усмивка: „Планът ми е да се напия, да забравя за тениса и да се върна във форма.“

Само дни след разочароващата загуба, Сабаленка публикува снимки от екзотичната си ваканция в Гърция, където се наслаждава на слънцето и морето заедно с годеника си Георгиос Франгулис и близки приятели. Кадрите, изпълнени с безгрижие и разкош, предизвикаха буря от коментари в социалните мрежи. Мнозина я упрекнаха, че „се интересува повече от TikTok, отколкото от тениса“, намеквайки за липса на професионализъм и отдаденост. Други обаче защитиха Сабаленка, подчертавайки, че всеки шампион има нужда от време за презареждане и почивка след тежък сезон.

Дали Арина Сабаленка наистина е променила приоритетите си, или просто демонстрира модерен подход към справянето със стреса и разочарованията? Докато част от феновете се питат дали това е знак за нова ера в професионалния спорт, самата тенисистка изглежда напълно спокойна и уверена в избора си.