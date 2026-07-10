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Любо Пенев с амбициозна заявка: Локомотив София ще гони Европа

Любо Пенев с амбициозна заявка: Локомотив София ще гони Европа

10 Юли, 2026 21:33 741 2

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Новият наставник на "железничарите" разкрива стратегията и целите за предстоящия сезон

Любо Пенев с амбициозна заявка: Локомотив София ще гони Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив София влиза в новия футболен сезон с подчертано самочувствие и амбиция, вдъхновени от завръщането на опитния треньор Любослав Пенев. След интензивен подготвителен лагер, Пенев не крие удовлетворението си от представянето на своите възпитаници и очертава ясна цел – класиране за европейските клубни турнири.

Миналогодишното десето място в класирането не отговаря на потенциала на Локомотив, категоричен е Пенев. Той подчертава, че отборът разполага с далеч по-големи възможности и е решен да ги реализира през новата кампания. „Вярвам, че можем много повече. Познавам отлично момчетата, с някои от тях вече съм работил. Убеден съм, че ни очакват по-добри резултати“, споделя наставникът.

В рамките на двадесетдневния лагер столичани преминаха през сериозни проверки срещу съперници с европейски опит. Пенев отчита, че тези мачове са били ключови за определяне на моментното състояние на тима и за изясняване на аспектите, които се нуждаят от подобрение. „Работихме здраво, отборът се адаптира бързо към моите изисквания. Винаги търся победата, независимо дали става дума за контрола или официален двубой“, категоричен е треньорът.

Пенев залага на офанзивен стил и агресивна игра, като резултатите не закъсняват – осем гола в три контроли са ясен знак за прогреса на „железничарите“. Особено впечатление прави интеграцията на младите попълнения, които бързо се вписват в колектива и допринасят за динамиката на отбора. „Радвам се на приноса на новите момчета. Това е част от процеса на адаптация и съм сигурен, че ще ни донесе успехи“, допълва Пенев.

„Гоним Европа!“ – с тези думи Любослав Пенев обобщава амбициите на Локомотив София за предстоящия сезон. Той е категоричен, че пътят към международната сцена минава през постоянство, дисциплина и отдаденост във всяка тренировка и мач.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 1234

    4 0 Отговор
    Любо има амбиции, но президента на локо не можа ли да му измисли някоя почетна длъжност. Защо го подлага на такова голямо напрежение. Треньорската професия е много тежка и напрегната, в постоянен стрес работа. Нещо не ми се виждат нормални нещата. Любо трябва единствено да е натоварен с грижите за здравето си, защо се рискува с тоя експеримент.

    21:41 10.07.2026

  • 2 Берлин

    0 0 Отговор
    Любо е боец,винаги е бил и такъв ще си отиде. Характер се изгражда, не се наследява. Така че да му пожелаем здраве и успех.

    23:07 10.07.2026

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