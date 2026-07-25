Левски обърна Локомотив София с 2:1 в Надежда

Отборът на Левски записа изключително трудна, но важна победа с 2:1 при гостуването си на Локомотив София в мач от втория кръг на родното футболно първенство.
На стадиона в квартал „Надежда“ двата столични тима сътвориха истинска тактическа битка, която се разгърна изцяло през второто полувреме, съобщават спортните издания.
Равностойно първо полувреме и тактическо надхитряне
- Предпазлива игра: Първата част на двубоя премина без сериозни рискове и от двата състава, като първото полувреме приключи при резултат 0:0.
- Промени в състава: Испанският наставник на Левски Хулио Веласкес направи сериозни ротации, за да съхрани основни играчи преди реванша от Шампионската лига.
- Емоции по трибуните: Любопитен момент бе регистриран в началото на втората част, когато сините фенове издигнаха транспарант в подкрепа на треньора на Локомотив Любослав Пенев.
Голова фиеста през втората част
Драмата настъпи след почивката, когато домакините първи нанесоха своя удар.
1:0 за Локо София: В 63-ата минута ветеранът Спас Делев откри резултата за домакините след асистенция на Димитър Костадинов.
1:1 Изравняване: Сините реагираха бързо и в 77-ата минута резервата Рейналдо възстанови равенството на таблото.
1:2 Пълен обрат: Само пет минути по-късно, в 82-ата минута, португалецът Сержиньо се възползва от ниско подаване и донесе трите точки за Левски.
С този успех Левски събира пълен актив от 6 точки след първите два кръга в efbet Лига, докато футболистите на Любослав Пенев остават с една точка в актива си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
23:16 25.07.2026
2 Даниел
През годините сектор Б направи много безумици,но днес …… Браво
00:19 26.07.2026
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