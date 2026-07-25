Левски обърна Локомотив София с 2:1 в Надежда

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Отборът на Левски записа изключително трудна, но важна победа с 2:1 при гостуването си на Локомотив София в мач от втория кръг на родното футболно първенство.

На стадиона в квартал „Надежда“ двата столични тима сътвориха истинска тактическа битка, която се разгърна изцяло през второто полувреме, съобщават спортните издания.

Равностойно първо полувреме и тактическо надхитряне

Предпазлива игра : Първата част на двубоя премина без сериозни рискове и от двата състава, като първото полувреме приключи при резултат 0:0.

: Първата част на двубоя премина без сериозни рискове и от двата състава, като първото полувреме приключи при резултат 0:0. Промени в състава : Испанският наставник на Левски Хулио Веласкес направи сериозни ротации, за да съхрани основни играчи преди реванша от Шампионската лига.

: Испанският наставник на Левски Хулио Веласкес направи сериозни ротации, за да съхрани основни играчи преди реванша от Шампионската лига. Емоции по трибуните: Любопитен момент бе регистриран в началото на втората част, когато сините фенове издигнаха транспарант в подкрепа на треньора на Локомотив Любослав Пенев.

Голова фиеста през втората част

Драмата настъпи след почивката, когато домакините първи нанесоха своя удар.

1:0 за Локо София: В 63-ата минута ветеранът Спас Делев откри резултата за домакините след асистенция на Димитър Костадинов.

1:1 Изравняване: Сините реагираха бързо и в 77-ата минута резервата Рейналдо възстанови равенството на таблото.

1:2 Пълен обрат: Само пет минути по-късно, в 82-ата минута, португалецът Сержиньо се възползва от ниско подаване и донесе трите точки за Левски.

С този успех Левски събира пълен актив от 6 точки след първите два кръга в efbet Лига, докато футболистите на Любослав Пенев остават с една точка в актива си.