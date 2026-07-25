Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски обърна Локомотив София с 2:1 в Надежда

Левски обърна Локомотив София с 2:1 в Надежда

25 Юли, 2026 23:10, обновена 25 Юли, 2026 23:15 740 3

  • футбол-
  • левски-
  • локомотив софия

Късни голове на Рейналдо и Сержиньо донесоха ценен обрат за сините в столичното дерби от втория кръг на Първа лига

Левски обърна Локомотив София с 2:1 в Надежда - 1
Снимка: Фейсбук-Dsport.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отборът на Левски записа изключително трудна, но важна победа с 2:1 при гостуването си на Локомотив София в мач от втория кръг на родното футболно първенство.

На стадиона в квартал „Надежда“ двата столични тима сътвориха истинска тактическа битка, която се разгърна изцяло през второто полувреме, съобщават спортните издания.

Равностойно първо полувреме и тактическо надхитряне

  • Предпазлива игра: Първата част на двубоя премина без сериозни рискове и от двата състава, като първото полувреме приключи при резултат 0:0.
  • Промени в състава: Испанският наставник на Левски Хулио Веласкес направи сериозни ротации, за да съхрани основни играчи преди реванша от Шампионската лига.
  • Емоции по трибуните: Любопитен момент бе регистриран в началото на втората част, когато сините фенове издигнаха транспарант в подкрепа на треньора на Локомотив Любослав Пенев.

Голова фиеста през втората част

Драмата настъпи след почивката, когато домакините първи нанесоха своя удар.

1:0 за Локо София: В 63-ата минута ветеранът Спас Делев откри резултата за домакините след асистенция на Димитър Костадинов.

1:1 Изравняване: Сините реагираха бързо и в 77-ата минута резервата Рейналдо възстанови равенството на таблото.

1:2 Пълен обрат: Само пет минути по-късно, в 82-ата минута, португалецът Сержиньо се възползва от ниско подаване и донесе трите точки за Левски.

С този успех Левски събира пълен актив от 6 точки след първите два кръга в efbet Лига, докато футболистите на Любослав Пенев остават с една точка в актива си.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Пълен цирк.

    23:16 25.07.2026

  • 2 Даниел

    3 1 Отговор
    Голямата новина от днешния мач е поведението на синята агитка,с респекта показан към Любо Пенев вдигнаха нивото много,много високо!
    През годините сектор Б направи много безумици,но днес …… Браво

    00:19 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове