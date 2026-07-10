Резултати от контроли играни днес

Арина Сабаленка отвръща на критиките с ирония и блясък: Как звездата на тениса предизвика буря в социалните мрежи

Световната номер едно в женския тенис, Арина Сабаленка, отново се оказа в центъра на вниманието, но този път не заради впечатляваща игра на корта, ...