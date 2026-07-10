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Резултати от контроли играни днес

Резултати от контроли играни днес

10 Юли, 2026 21:15 358 1

  • резултати-
  • контролни срещи-
  • арда-
  • кърджали-
  • ботев враца-
  • лудогорец-
  • септември софия-
  • янтра габрово-
  • фратрия-
  • гигант съединение

Лудогорец изигра две проверки в рамките на днешния ден

Резултати от контроли играни днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от контролни срещи играни на 10 юли:

Арда Кърджали - Ботев Враца 0:1
Лудогорец - Септември София 1:0
Янтра Габрово - Фратрия 1:1
Гигант Съединение - Левски II 4:0
Лудогорец - Теута (Албания) 1:0


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