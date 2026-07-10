Резултати от контроли играни днес

Резултати от контролни срещи играни на 10 юли:
Арда Кърджали - Ботев Враца 0:1
Лудогорец - Септември София 1:0
Янтра Габрово - Фратрия 1:1
Гигант Съединение - Левски II 4:0
Лудогорец - Теута (Албания) 1:0
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10 Юли, 2026 21:15 358 1
Резултати от контролни срещи играни на 10 юли:
Арда Кърджали - Ботев Враца 0:1
Лудогорец - Септември София 1:0
Янтра Габрово - Фратрия 1:1
Гигант Съединение - Левски II 4:0
Лудогорец - Теута (Албания) 1:0
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21:22 10.07.2026