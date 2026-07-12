Лудогорец взима бразилец под наем, но след това трябва да го откупи

Лудогорец е близо до финализиране на трансфера на бразилското крило Натан Фернандес от Ботафого, пише Globo. Фланговият нападател от няколко дни е в България и чака преговорите между двата клуба да бъдат завършени.
Натан ще играе в Разград под наем през следващия сезон, а в договора между двата клуба ще има задължителна откупна клауза, гласи информацията на бразилската медия.
📑🔻| BOTAFOGO ENCAMINHA EMPRÉSTIMO DE NATHAN FERNANDES AO LUDOGORETS COM OBRIGAÇÃO DE COMPRA; ATACANTE JÁ VIAJOU.— Botafogo Glorioso ᵇᶠʳ ≛ | Botafogo | ★彡 (@BotafogoOGlori2) July 11, 2026
O atacante já está na Bulgária há alguns dias para fazer exames e assinar contrato. Faltam apenas detalhes burocráticos para a negociação ser selada.
Fonte: GE pic.twitter.com/gzIMWw4ekj
Футболистът не попада в плановете на Ботафого за остатъка от сезона. От началото на кампанията 21-годишният футболист има 13 мача във всички турнири.
Ботафого привлече Натан Фернандес от Гремио в началото на 2025 година.
Това ще бъде втора сделка между двата клуба. Преди година и половина Лудогорец продаде на бразилския клуб Руан Секо. През април тази година ФИФА наложи наказание на Ботафого заради неизплащане на сумата по трансфера, но по-късно санкцията беше отменена заради стартирала процедура по оздравяване на клуба.
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