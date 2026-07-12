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Лудогорец взима бразилец под наем, но след това трябва да го откупи

Лудогорец взима бразилец под наем, но след това трябва да го откупи

12 Юли, 2026 10:00 555 0

  • натан фернандес-
  • ботафого-
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  • селекция

Натан ще играе в Разград през следващия сезон

Лудогорец взима бразилец под наем, но след това трябва да го откупи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец е близо до финализиране на трансфера на бразилското крило Натан Фернандес от Ботафого, пише Globo. Фланговият нападател от няколко дни е в България и чака преговорите между двата клуба да бъдат завършени.

Натан ще играе в Разград под наем през следващия сезон, а в договора между двата клуба ще има задължителна откупна клауза, гласи информацията на бразилската медия.

Футболистът не попада в плановете на Ботафого за остатъка от сезона. От началото на кампанията 21-годишният футболист има 13 мача във всички турнири.

Ботафого привлече Натан Фернандес от Гремио в началото на 2025 година.

Това ще бъде втора сделка между двата клуба. Преди година и половина Лудогорец продаде на бразилския клуб Руан Секо. През април тази година ФИФА наложи наказание на Ботафого заради неизплащане на сумата по трансфера, но по-късно санкцията беше отменена заради стартирала процедура по оздравяване на клуба.


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