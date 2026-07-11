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Лудогорец иска играч от Мондиал 2026

Лудогорец иска играч от Мондиал 2026

11 Юли, 2026 08:15 790 0

  • хосам абделмагид-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Той играе за Замалек, а на Световното първенство записа общо 58 минути в мачовете на "фараоните" срещу Нова Зеландия и Австралия

Лудогорец иска играч от Мондиал 2026 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лудогорец е на прага на втори много сериозен трансфер. След като на практика бе уредено привличането на бразилския младежки национал Натан от Ботафого, сега към Разград може да поеме и играч от Мондиал 2026. Става дума за египетския национал Хосам Абделмагид.

Той играе за Замалек, а на Световното първенство записа общо 58 минути в мачовете на "фараоните" срещу Нова Зеландия и Австралия.

Трябва да отбележим, че именно 25-годишният футболист вкара последната дузпа за Египет срещу „кенгурата“ в 1/16-финалите на Световното и прати "фараоните" на 1/8-финал срещу световния шампион Аржентина.

Абделмагид е юноша на Замалек. Той има цели 145 мача в първенството на Египет и е оценен на 1,5 млн. евро, като е висок цели 193 сантиметра.


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