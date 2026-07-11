Лудогорец иска играч от Мондиал 2026

Лудогорец е на прага на втори много сериозен трансфер. След като на практика бе уредено привличането на бразилския младежки национал Натан от Ботафого, сега към Разград може да поеме и играч от Мондиал 2026. Става дума за египетския национал Хосам Абделмагид.

Той играе за Замалек, а на Световното първенство записа общо 58 минути в мачовете на "фараоните" срещу Нова Зеландия и Австралия.

Hossam Abdelmaguid Set to Depart Zamalek 👀https://t.co/8X68McXcoL — KingFut.com (@King_Fut) July 10, 2026

Трябва да отбележим, че именно 25-годишният футболист вкара последната дузпа за Египет срещу „кенгурата“ в 1/16-финалите на Световното и прати "фараоните" на 1/8-финал срещу световния шампион Аржентина.

Абделмагид е юноша на Замалек. Той има цели 145 мача в първенството на Египет и е оценен на 1,5 млн. евро, като е висок цели 193 сантиметра.