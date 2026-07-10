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Божидар Саръбоюков с личен рекорд в Монако

Божидар Саръбоюков с личен рекорд в Монако

10 Юли, 2026 23:16 641 1

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Българският талант впечатли световния елит с личен рекорд на Диамантената лига

Божидар Саръбоюков с личен рекорд в Монако - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голяма вечер за българската лека атлетика! Божидар Саръбоюков изуми спортната общественост, като подобри личния си рекорд на открито по време на престижния турнир от Диамантената лига в Монако. Младият ни скачач се нареди сред най-добрите в света, преминавайки границата от 8.36 метра при втория си опит – резултат, който бележи нов връх в неговата кариера.

Саръбоюков демонстрира изключителна форма и самочувствие, като дълго време държеше третата позиция в класирането. В петия опит обаче конкуренцията се нажежи до червено и българинът бе изместен на четвърто място, което не му позволи да направи шести опит. Въпреки това, неговото представяне сред четирима световни шампиони е истинско доказателство за класата и потенциала му.

Турнирът в Монако се превърна в арена на рекорди и драматични обрати. Олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция триумфира с феноменален скок от 8.61 метра, с което оглави световната ранглиста и постави нов рекорд на състезанието. Ямайският ас Уейн Пинок се нареди втори с 8.39 метра, а кубинецът Хорхе Оделин завърши трети с 8.38 метра.


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