Божидар Саръбоюков с личен рекорд в Монако

Голяма вечер за българската лека атлетика! Божидар Саръбоюков изуми спортната общественост, като подобри личния си рекорд на открито по време на престижния турнир от Диамантената лига в Монако. Младият ни скачач се нареди сред най-добрите в света, преминавайки границата от 8.36 метра при втория си опит – резултат, който бележи нов връх в неговата кариера.

Саръбоюков демонстрира изключителна форма и самочувствие, като дълго време държеше третата позиция в класирането. В петия опит обаче конкуренцията се нажежи до червено и българинът бе изместен на четвърто място, което не му позволи да направи шести опит. Въпреки това, неговото представяне сред четирима световни шампиони е истинско доказателство за класата и потенциала му.

Турнирът в Монако се превърна в арена на рекорди и драматични обрати. Олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция триумфира с феноменален скок от 8.61 метра, с което оглави световната ранглиста и постави нов рекорд на състезанието. Ямайският ас Уейн Пинок се нареди втори с 8.39 метра, а кубинецът Хорхе Оделин завърши трети с 8.38 метра.