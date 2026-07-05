"Имам депресия и тревожност": олимпийска и световна шампионка говори открито за проблемите си

Олимпийската и световна шампионка Тара Дейвис-Уудхол говори за своите проблеми с психичното здраве, описвайки седмицата си като „наистина трудна“ преди турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Юджийн, САЩ, където спечели скока на дължина, предаде БТА.

Дейвис-Уудхол успешно защити титлата си на срещата от Диамантената лига в Юджийн, Орегон, като победи италианката Лариса Япикино с 1 см, след като скочи 7,13 м срещу 7,12 м на Япикино.

„Битката тази седмица беше много трудна“, каза Дейвис-Уудхол след победата си.

„Боря се с някои проблеми с психичното здраве. Просто, знаете ли, имам депресия. Имам тревожност. Тази седмица беше наистина трудна.“

Двукратната олимпийка преди това е говорила открито за проблемите си с психичното здраве, включително периоди, когато е обмисляла да се откаже от спорта.

Дейвис-Уудхол спечели световното първенство на финала по скок на дължина в Токио миналата година и златния медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

„Не можех да си представя, че просто съм тук по някаква причина“, каза тя. „Така че фактът, че се появих днес, фактът, че въобще си дадох шанс, е наистина голям за мен, а след това да изляза с победа, просто ме поставя в перспектива, че трябва да си давам шанс всеки път.“