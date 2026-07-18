Емил Агиекум свали 44-годишния германски рекорд на 400 метра с препятствия

Емил Агиекум, младата надежда на Германия, разби почти 44-годишния национален рекорд на 400 метра с препятствия, който дълго време изглеждаше недостижим. Със забележителното си време от 47.45 секунди, на Диамантената лига в Лондон, Агиекум изпревари с три стотни легендарното постижение на Харалд Шмид – петкратен европейски шампион и многократен медалист от Олимпийски игри и световни първенства.
Поставеният през далечната 1982 година в Атина рекорд на Шмид (47.48 сек.), който тогава бе и европейски връх, оцеляваше десетилетия наред. Дори през 1987-а в Рим, Шмид затвърди статута си на легенда, а никой не успяваше да се доближи до неговото време – до сега.
Още по-рано през седмицата, в Будапеща, Агиекум даде заявка за нещо голямо, като спря хронометъра на 47.58 секунди – само на косъм от рекорда. В Лондон обаче той надмина себе си и влезе в историята, макар и да остана втори в състезанието. Победител стана норвежкият феномен Карстен Вархолм – световен рекордьор, олимпийски и трикратен световен шампион, който постави нов рекорд на турнира с 46.61 секунди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интелекта от Банкя
21:42 18.07.2026
2 Пустиня(к)
21:46 18.07.2026
3 ДрайвингПлежър
Наште идиоти поне ни държат гладни - ония просто изтриват днк-то си!
22:53 18.07.2026