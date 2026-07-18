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Емил Агиекум свали 44-годишния германски рекорд на 400 метра с препятствия

Емил Агиекум свали 44-годишния германски рекорд на 400 метра с препятствия

18 Юли, 2026 21:28 557 3

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След близо половин век доминация, легендарното постижение на Харалд Шмид бе изместено от новата звезда на немската лека атлетика

Емил Агиекум свали 44-годишния германски рекорд на 400 метра с препятствия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Емил Агиекум, младата надежда на Германия, разби почти 44-годишния национален рекорд на 400 метра с препятствия, който дълго време изглеждаше недостижим. Със забележителното си време от 47.45 секунди, на Диамантената лига в Лондон, Агиекум изпревари с три стотни легендарното постижение на Харалд Шмид – петкратен европейски шампион и многократен медалист от Олимпийски игри и световни първенства.

Поставеният през далечната 1982 година в Атина рекорд на Шмид (47.48 сек.), който тогава бе и европейски връх, оцеляваше десетилетия наред. Дори през 1987-а в Рим, Шмид затвърди статута си на легенда, а никой не успяваше да се доближи до неговото време – до сега.

Още по-рано през седмицата, в Будапеща, Агиекум даде заявка за нещо голямо, като спря хронометъра на 47.58 секунди – само на косъм от рекорда. В Лондон обаче той надмина себе си и влезе в историята, макар и да остана втори в състезанието. Победител стана норвежкият феномен Карстен Вархолм – световен рекордьор, олимпийски и трикратен световен шампион, който постави нов рекорд на турнира с 46.61 секунди.


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