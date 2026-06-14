Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Саръбоюков спечели турнира от сериите Golden Fly в скока на дължина в Инсбрук

Саръбоюков спечели турнира от сериите Golden Fly в скока на дължина в Инсбрук

14 Юни, 2026 05:35, обновена 14 Юни, 2026 04:38 842 0

  • саръбоюков-
  • лека атлетика-
  • победа-
  • скок на дължина

Българинът се наложи с постижение от 8.18 метра (0.0 м/сек). С този резултат той подобри и рекорда на турнира

Саръбоюков спечели турнира от сериите Golden Fly в скока на дължина в Инсбрук - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Световният бронзов медалист в скока на дължина Божидар Саръбоюков спечели турнира от сериите Golden Fly (World Athletics Continental Tour Challenger) в Инсбрук (Австрия) днес.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов се наложи с постижение от 8.18 метра (0.0 м/сек). С този резултат той подобри и рекорда на турнира.

Саръбоюков обаче започна състезанието с три фала. Едва при четвъртото си излизане в сектора българинът се приземи на 8.05 м (+0.1 м/сек) и поведе класирането. Последва опит от 8.18 м (0.0 м/сек), което беше нов рекорд на турнира. При последната си поява в сектора възпитаникът на Димитър Карамфилов се приземи на 8.12 м.

През 2024 г. Саръбоюков зае второ място на турнира от сериите Golden Fly в Инсбрук с постижение от 8.04 м.

Това беше четвърти старт за сезона за европейския шампион в зала от Апелдорн 2025. Първите му три участия бяха на турнирите от Диамантената лига. При първата си изява в Шанхай той завърши втори с 8.07 м, последва трето място в Сямън с 8.29 м, а само преди броени дни талантът от Харманли постигна и първата си победа, след като се наложи в Рим в последен опит с 8.26 м.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове