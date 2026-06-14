Саръбоюков спечели турнира от сериите Golden Fly в скока на дължина в Инсбрук

Световният бронзов медалист в скока на дължина Божидар Саръбоюков спечели турнира от сериите Golden Fly (World Athletics Continental Tour Challenger) в Инсбрук (Австрия) днес.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов се наложи с постижение от 8.18 метра (0.0 м/сек). С този резултат той подобри и рекорда на турнира.

Саръбоюков обаче започна състезанието с три фала. Едва при четвъртото си излизане в сектора българинът се приземи на 8.05 м (+0.1 м/сек) и поведе класирането. Последва опит от 8.18 м (0.0 м/сек), което беше нов рекорд на турнира. При последната си поява в сектора възпитаникът на Димитър Карамфилов се приземи на 8.12 м.

През 2024 г. Саръбоюков зае второ място на турнира от сериите Golden Fly в Инсбрук с постижение от 8.04 м.

Това беше четвърти старт за сезона за европейския шампион в зала от Апелдорн 2025. Първите му три участия бяха на турнирите от Диамантената лига. При първата си изява в Шанхай той завърши втори с 8.07 м, последва трето място в Сямън с 8.29 м, а само преди броени дни талантът от Харманли постигна и първата си победа, след като се наложи в Рим в последен опит с 8.26 м.