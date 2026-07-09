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Спортният директор на Монако загатна какво ще е бъдещето на Пол Погба

Спортният директор на Монако загатна какво ще е бъдещето на Пол Погба

9 Юли, 2026 07:00 672 0

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Клубът от Княжеството може да се раздели с Пол Погба още това лято

Спортният директор на Монако загатна какво ще е бъдещето на Пол Погба - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пол Погба може да напусне Монако само година след пристигането си в клуба. Това призна изпълнителният директор на монегаските Тиаго Скуро.

Французинът подписа двугодишен договор миналото лято след изтичането на наказанието му за допинг, но сезонът му беше белязан от физически проблеми. Той изигра едва шест мача в Лига 1 и записа само 115 минути на терена.

„Да, възможно е да си тръгне, а е възможно и да остане. Това е сложна ситуация. Имаме огромно уважение към него като човек, но проектът с Пол не се разви така, както очаквахме“, заяви Скуро.

Ръководството на Монако ще остави окончателното решение в ръцете на новия старши треньор Филипе Луис, който трябва да прецени дали Погба ще бъде част от плановете му за новия сезон.

„Трябва да проследим как се развива физически и технически през лятото. След това треньорът ще реши дали ще разчита на него“, добави директорът.

Според информации от Франция Монако трябва да намали разходите за заплати, а Погба е сред футболистите, които могат да бъдат продадени, за да се освободи място във финансовата рамка на клуба.


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