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Селекционерът на Белгия: Имаше дузпа за нас и можеше да поведем

Селекционерът на Белгия: Имаше дузпа за нас и можеше да поведем

11 Юли, 2026 09:30 758 5

  • белгия-
  • руди гарсия-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство-
  • футбол

Бих казал, че погледнахме испанците в очите

Селекционерът на Белгия: Имаше дузпа за нас и можеше да поведем - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия даде мнението си за загубата с 1:2 от Испания в четвъртфиналите на Мондиал 2026. Той изрази претенции за неотсъдена дузпа в 60-ата минута в полза на неговия тим.

„Бих казал, че погледнахме испанците в очите. Това беше важно за духа на отбора. Тази вечер бяхме победени, защото много неща се обърнаха срещу нас. Когато загубиш капитана си и вратаря си, който е един от най-добрите в света, и когато си принуден да замениш Де Бройне, става много трудно. Съдбата не беше на наша страна. За да стигнеш далеч, ти е нужен и късмет. Но аз се гордея с нашите играчи и нашето представяне. Тръгваме си с високо вдигнати глави", заяви Руди Гарсия.

„Можехме дори да отбележим втори гол. Гледах записа и Майкъл Оливър (съдията - б.р.) може би не го е видял, но тази игра с ръка на Родри е дузпа за нас в 60-ата минута. Тогава можехме да поведем с 2:1. Няма да казвам повече за тази ситуация, но това също беше удар от съдбата. А ако имаш твърде много такива, става трудно да продължиш напред", изтъкна наставникът на белгийците.

„Ще се поучим от тази загуба. Знам, че всеки детайл е от значение, знам го от опит. Не можеш да правиш грешки, не можеш да раздаваш подаръци. През целия мач губехме топки, които на моменти бяха твърде лесни. Всички стоим един зад друг, но в бъдеще не трябва да правим подобни грешки", призна специалисът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дзак

    3 0 Отговор
    Водещите отбори увеличават натиска през второто полувреме. Понякога съдиите помагат. Конкретната ситуация, защитника отклони с глава топката, преди тя да срещне ръката му.

    09:47 11.07.2026

  • 2 РЕалисто

    2 1 Отговор
    Оливер си е супер корумпе, нагласено първенство, вие не сте от печелившите ..............

    Коментиран от #4

    09:48 11.07.2026

  • 3 МърсиСайд

    3 1 Отговор
    пусна Лукаку и се видя че е безполезен, сами сте си виновни, нямате жокери ......

    09:50 11.07.2026

  • 4 Точно така е

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "РЕалисто":

    И не трябваше да биете кравите толкоз много, сигурно са обидени а президента им е отмъстителен.

    09:56 11.07.2026

  • 5 Руди кажи честно

    0 0 Отговор
    Много се надценяват. Още Сенегал тотално ги надигра и ги изпусна по нелеп начин. Вчера 10 човека се наредили в наказателното поле. Реално не играха футбол цял мач.

    10:20 11.07.2026

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