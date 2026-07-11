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Ман Юнайтед се отказа от бразилски халф

Ман Юнайтед се отказа от бразилски халф

11 Юли, 2026 10:59 573 0

  • аталанта-
  • едерсон-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол

Ръководството на "червените дяволи" вече е уведомило шефовете на италианския клуб за решението да се откажат от халфа

Ман Юнайтед се отказа от бразилски халф - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед няма да привлече бразилския национал на Аталанта Едерсон. Сделката се считаше за сигурна, но Фабрицио Романо информира, че ръководството на "червените дяволи" вече е уведомило шефовете на италианския клуб за решението да се откажат от халфа.

Преди месец страните бяха постигнали споразумение за трансфер на стойност 45 милиона евро, включително бонусите. Едерсон трябваше да подпише договор за 4+1 години.

От Аталанта са готови отново да интегрират бразилеца в своя състав, ако не получат изгодни оферти за продажбата му.


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