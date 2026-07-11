Ман Сити купи вратар и го прати под наем

Манчестър Сити привлече северноирландския национален вратар Пиърс Чарлс. "Гражданите" платиха 3.5 млн. евро на Шефилд Уензди за правата на своя юноша. Чарлс подписа договор за пет години с английския шампион.
През следващия сезон стражът ще играе под наем в Куинс Парк Рейнджърс.
Пиърс Чарлс е юноша на Манчестър Сити, като през 2020 година преминава в академията на Шефилд Уензди. Стражът изигра 36 мача за "кукумявките", които през миналия сезон изпаднаха от Чемпиъншип.
Чарлс има 12 мача за националния отбор на Северна Ирландия.
We are pleased to have completed the signing of goalkeeper Pierce Charles from Sheffield Wednesday on a five-year-deal ✍️— Manchester City (@ManCity) July 10, 2026
He will now join Championship side Queens Park Rangers on loan for the 2026/27 season. pic.twitter.com/tcHYBKJduS
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