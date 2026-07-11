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Ман Сити купи вратар и го прати под наем

Ман Сити купи вратар и го прати под наем

11 Юли, 2026 10:29 599 0

  • манчестър сити-
  • пиърс чарлс-
  • футбол-
  • шефилд уензди-
  • куинс парк рейнджърс

През следващия сезон стражът ще играе под наем в Куинс Парк Рейнджърс

Ман Сити купи вратар и го прати под наем - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити привлече северноирландския национален вратар Пиърс Чарлс. "Гражданите" платиха 3.5 млн. евро на Шефилд Уензди за правата на своя юноша. Чарлс подписа договор за пет години с английския шампион.

През следващия сезон стражът ще играе под наем в Куинс Парк Рейнджърс.

Пиърс Чарлс е юноша на Манчестър Сити, като през 2020 година преминава в академията на Шефилд Уензди. Стражът изигра 36 мача за "кукумявките", които през миналия сезон изпаднаха от Чемпиъншип.

Чарлс има 12 мача за националния отбор на Северна Ирландия.


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