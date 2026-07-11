Тиери Анри и Ибрахимович сравниха Майкъл Олисе със световна легенда в спорта

Легендите Тиери Анри и Златан Ибрахимович отново изразиха възхищението си от звездата на Франция Майкъл Олисе. Футболистът на Байерн Мюнхен се превърна в един от най-важните футболисти в състава на Дидие Дешан. Той все още не е отбелязал гол на Мондиал 2026, но според мнозина е най-основната част от играта на "петлите".

Анри и Ибрахимович сравниха подаванията на Олисе с тези на легендата в американския футбол Том Брейди.

"Искам да говоря за пасовете на Майкъл Олисе. В мига, в който вземе топката, всичко е приключило. Намираме се тук във Фоксбъро… Том Брейди, това е един от твоите дълги пасове между защитниците", коментира Анри.

Той отново беше невероятен. Беше като плеймейкър. „Том Брейди на Франция“ днес. Когато имаш играч като Олисе, не мисли. Просто тичай и топката ще дойде – и ще дойде точно там, където я искаш", добави Ибрахимович пред FOX.