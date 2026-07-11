Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тиери Анри и Ибрахимович сравниха Майкъл Олисе със световна легенда в спорта

Тиери Анри и Ибрахимович сравниха Майкъл Олисе със световна легенда в спорта

11 Юли, 2026 09:45 532 1

  • тиери анри-
  • златан ибрахимович-
  • франция-
  • майкъл олисе-
  • американски футбол том брейди-
  • байерн мюнхен-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • световно първенство

Футболистът на Байерн Мюнхен се превърна в един от най-важните футболисти в състава на Дидие Дешан

Тиери Анри и Ибрахимович сравниха Майкъл Олисе със световна легенда в спорта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендите Тиери Анри и Златан Ибрахимович отново изразиха възхищението си от звездата на Франция Майкъл Олисе. Футболистът на Байерн Мюнхен се превърна в един от най-важните футболисти в състава на Дидие Дешан. Той все още не е отбелязал гол на Мондиал 2026, но според мнозина е най-основната част от играта на "петлите".

Анри и Ибрахимович сравниха подаванията на Олисе с тези на легендата в американския футбол Том Брейди.

"Искам да говоря за пасовете на Майкъл Олисе. В мига, в който вземе топката, всичко е приключило. Намираме се тук във Фоксбъро… Том Брейди, това е един от твоите дълги пасове между защитниците", коментира Анри.

Той отново беше невероятен. Беше като плеймейкър. „Том Брейди на Франция“ днес. Когато имаш играч като Олисе, не мисли. Просто тичай и топката ще дойде – и ще дойде точно там, където я искаш", добави Ибрахимович пред FOX.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 1 Отговор
    А легендата Ицо Кауфландя? Той защо мълчи? Направиха пари хората, нашият смотльо мълчи.

    09:54 11.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове