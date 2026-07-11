Mожеше ли Холанд да играе за Англия вместо за Норвегия?

На четвъртфиналите на Световното първенство Ерлинг Холанд ще се изправи срещу страната, в която е роден и прекарва ранните си години. А по-късно става суперзвезда на Острова с екипа на Манчестър Сити.

Ерлинг е роден на 21 юли 2000 г. в Лийдс, където по това време баща му Алф-Инге играе за местния отбор. А скоро след това семейството се мести в Манчестър, тъй като Холанд-старши подписва със Сити. Така малкият Ерлинг прекарва първите 3,5 г. от живота си в Англия. Но след края на кариерата на баща му фамилията се завръща в Брюне, Норвегия. Там Холанд израства, започва да играе футбол и винаги се е идентифицирал с Норвегия.

Истината е, че пред Ерлинг никога не е имало дилема да избира сериозно между двата национални отбора.

„Аз съм норвежец и се гордея с това“, лаконичен е по тази тема Холанд.

Талантът му е забелязан още на 15 г. и веднага е повикан в юношеския национален отбор на Норвегия за неговата възраст. Дебютира с два гола срещу Швеция, а след това играе за всички селекции на страната до U21. И още на 19 г. изиграва първия си официален мач за мъжкия национален тим. Все пак всички са наясно, че ако баща му беше играл по-дълго в Англия и семейството беше останало там, животът му можеше да се развие по различен начин.

Холанд е британски гражданин по рождение, но няма паспорт. Въпреки това наскоро бе попитан дали някога е обмислял Англия.

„Това никога не е било обсъждано, защото бях в Норвегия и тогава беше невъзможно да получа паспорт. Сега мога да получа паспорт. Бих искал да получа британски паспорт – защо не?“, отговори Холанд.

Това е сложна история. Когато Холанд е роден в Лийдс през юли 2000 г., британските власти са считали децата на граждани на Европейското икономическо пространство (което включва Норвегия), родени в Обединеното кралство, за британски по рождение – ако родителите им са живели и са работили в страната. Следователно Ерлинг е можел да стане гражданин автоматично: баща му, норвежки, е работил официално в Англия по това време.

Две десетилетия по-късно съдът постанови, че тази практика може да е незаконна. Това означаваше, че някои хора, които винаги са се смятали за британци и дори са получавали паспорти, може официално да нямат право на гражданство. През 2023 г. Парламентът разреши този конфликт. Специален закон легализира старата практика със задна дата. Сега такива хора официално се считат за британци от раждането си.

Холанд попада в тази категория и може просто да кандидатства за паспорт. Но това няма да промени нищо.