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Голмайсторът на Англия: Играх голф с Доналд Тръмп, беше уникално преживяване

Голмайсторът на Англия: Играх голф с Доналд Тръмп, беше уникално преживяване

11 Юли, 2026 12:00 921 8

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  • голф-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Преди това самият Тръмп спомена за срещата им

Голмайсторът на Англия: Играх голф с Доналд Тръмп, беше уникално преживяване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Англия Хари Кейн разказа за преживяването си да играе голф с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Преди това самият Тръмп спомена за срещата им.

„Играх голф с Кейн, много ми хареса. Той е великолепен футболист, а също така играе и страхотен голф", разкри държавният глава на САЩ.

„Честно казано, играх добре. Това се случи преди около 18 месеца. Той ме покани да играем, докато бях в Палм Бийч“, потвърди нападателят.

„Когато президент те покани някъде... Беше доста необикновено преживяване да се срещна с него и да играем голф. Трябва да кажа, че Доналд играе много добре. Надявам се да мога да играя голф толкова добре, колкото него, когато стигна неговата възраст“, добави Кейн.

„Това беше уникално преживяване. Благодарен съм, че ме покани да играем“, завърши английският национал.


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    Коментиран от #8

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  • 8 Кобра Кай 🥋

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    До коментар #6 от "Родина":

    Алооо чшшш ти май обърка статията за гелосания артист от портокалия!

    Хари Кейн оригинала бие дузпите само високо в ъглите със сила - неспасяеми! Няма друг като него, всички им треперат краката и ритнат леко по земята, а некой дори не оцелиха вратата.

    14:05 11.07.2026

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