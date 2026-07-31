Apple отбеляза ръст в печалбите си, но едно устройство не се представи добре

Докато световните производители продължават да си скубят косите заради опустошителния недостиг на чипове за памет, Apple за сега преминава безпроблемно покрай драмата. Подтикнати от ненаситния световен апетит към смартфони и от бурно развиващия се бизнес с цифрови абонаменти, Apple отново надмина очакванията, отчитайки зашеметяващи тримесечни приходи от 109,4 милиарда долара.

Потребителското търсене остана изключително силно през тримесечния период, приключил на 27 юни, като донесе зашеметяващите 54,2 млрд. долара на флагманското хардуерно подразделение за смартфони на компанията. Това представлява огромен скок от 21% в сравнение със същия период миналата година, което доказва, че купувачите на смартфони от висок клас са повече от готови да се бръкнат дълбоко в джоба си.

Междувременно доходоносното подразделение „Услуги“ на компанията – което обхваща всичко от съхранение в облака и комисионни от магазина за приложения до цифрово забавление и финансови продукти – отбеляза поредно зашеметяващо представяне. С приходи от 30,7 милиарда долара подразделението достигна безпрецедентен праг от 1,5 милиарда платени абонати в цялата си глобална екосистема.

Финансовият фурор не се ограничи само до преносимите устройства. Гамата компютри на Apple също отбеляза впечатляващо възстановяване, като приходите от Mac скочиха с внушителните 29% до 10,3 млрд. долара. Независимо дали това се дължи на творческите професионалисти, които обновяват оборудването си, или на студентите, които се подготвят по-рано, продажбите на настолни и преносими компютри допринесоха значително за крайния финансов резултат.

Не всяка продуктова линия обаче се включи в парада на победите. Продажбите на iPad претърпяха леко забавяне, спадайки до 6,2 милиарда долара. От друга страна, популярният сегмент „Носими устройства, продукти за дома и аксесоари“ успя да остане на положителна територия, реализирайки 7,9 милиарда долара и отбелязвайки 7% ръст спрямо същия период на миналата година.

Когато нещата се утаиха, нетната тримесечна печалба скочи до зашеметяващите 29,8 милиарда долара – блестящ скок от 27% спрямо резултатите за третото тримесечие на предходната година.