Признаха за преговори с Лудогорец за защитник

Членът на борда на директорите на Замалек Ахмед Солиман призна за преговори с Лудогорец за защитника Хосам Абделмагид. Той добави, че все още няма решение дали египетският национал да бъде продаден на "орлите".

Към момента разговорите се водят между ръководството на Замелек и агентите на играча, които са в пряк контакт с Лудогорец.

Според Солиман ситуацията е много деликатна. От една страна, отборът има сериозна нужда от услугите на Абделмагид, но от друга – неговият договор изтича в края на следващия сезон. Това поставя клуба пред дилема – да го продаде сега или да рискува да го изгуби без пари.

„Въпросът се проучва и все още не е взето окончателно решение – нито за одобрение, нито за отхвърляне на офертата“, коментира Солиман, цитиран от zamalektoday.

Той допълни, че оферта към Абделмагид има и от Шарджа от ОАЕ.

Солиман изрази мнение, че заплатата на защитника е по-ниска от това, което той заслужава и не бива да бъде винен, ако избере да продължи кариерата си в друг клуб. Ситуацията се усложнява и от факта, че Замалек има трансферен бан и не може да картотекира нови играчи.

„Кризата със спрените права за картотекиране прави всичко още по-трудно. Поставя се въпросът дали можем да убедим Хосам да остане за този последен сезон от договора си, без да го подновяваме. Във всички случаи въпросът е сложен и решението е трудно“, завърши Солиман.