Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Признаха за преговори с Лудогорец за защитник

Признаха за преговори с Лудогорец за защитник

11 Юли, 2026 12:59 485 2

  • хосам абделмагид-
  • замалек-
  • ахмед солиман-
  • лудогорец-
  • футбол

Към момента разговорите се водят между ръководството на Замелек и агентите на играча, които са в пряк контакт с Лудогорец

Признаха за преговори с Лудогорец за защитник - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Членът на борда на директорите на Замалек Ахмед Солиман призна за преговори с Лудогорец за защитника Хосам Абделмагид. Той добави, че все още няма решение дали египетският национал да бъде продаден на "орлите".

Към момента разговорите се водят между ръководството на Замелек и агентите на играча, които са в пряк контакт с Лудогорец.

Според Солиман ситуацията е много деликатна. От една страна, отборът има сериозна нужда от услугите на Абделмагид, но от друга – неговият договор изтича в края на следващия сезон. Това поставя клуба пред дилема – да го продаде сега или да рискува да го изгуби без пари.

„Въпросът се проучва и все още не е взето окончателно решение – нито за одобрение, нито за отхвърляне на офертата“, коментира Солиман, цитиран от zamalektoday.

Той допълни, че оферта към Абделмагид има и от Шарджа от ОАЕ.

Солиман изрази мнение, че заплатата на защитника е по-ниска от това, което той заслужава и не бива да бъде винен, ако избере да продължи кариерата си в друг клуб. Ситуацията се усложнява и от факта, че Замалек има трансферен бан и не може да картотекира нови играчи.

„Кризата със спрените права за картотекиране прави всичко още по-трудно. Поставя се въпросът дали можем да убедим Хосам да остане за този последен сезон от договора си, без да го подновяваме. Във всички случаи въпросът е сложен и решението е трудно“, завърши Солиман.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Здаравейтииии....нии от мадрид и онея о пи си жи скаутити ши додим на първия мач на луноходец да наблюдавами ДУАРТЕ ши го купи на минимум 100 000 000 милионес...

    14:00 11.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове