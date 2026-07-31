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Конституционният съд образува две дела по жалбите от ГЕРБ-СДС и ПП за Закона за бюджета

Конституционният съд образува две дела по жалбите от ГЕРБ-СДС и ПП за Закона за бюджета

31 Юли, 2026 15:23 536 10

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  • продължаваме промяната-
  • закон за бюджета

Докладчик по делата е съдия Соня Янкулова. Предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители.

Конституционният съд образува две дела по жалбите от ГЕРБ-СДС и ПП за Закона за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд образува две дела по жалбите на народните представители от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" относно Закона за държавния бюджет, приет от 52-рото Народно събрание на 24 юли 2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда, цитирани от БТА.

Докладчик по делата е съдия Соня Янкулова. Предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители.

Едното дело е за установяване на противоконституционност на текстове от преходните и заключителни разпоредби на закона във връзка с Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Второто дело е за установяване на противоконституционност на целия закон за бюджета поради противоречието му с чл. 4, ал. 1 от Конституцията (принципа на правовата държава, правната сигурност и забраната за мълчалива дерогация на устройствения Закон за публичните финанси).

По-рано днес от "Продължаваме Промяната" заявиха, че внасят две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Малко преди това от ГЕРБ-СДС внесоха жалба срещу Закона за държавния бюджет заради противоречие с устройствения закон за управление на публичните финанси.

Конституционният съд образува и дело по искане на 53-ма народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредба от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., свързана със Закона за здравето.

Докладчик по делото е съдия Борислав Белазелков, предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители. Оспорената уредба създава извънреден и задължителен ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение, пише в искането до съда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да си направят коалиция,

    7 6 Отговор
    какво се крият?А и Шопара да си вземат.

    15:41 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалист

    9 5 Отговор
    Инфлация и дългове летят към стратосферата!
    румен кРадев е един нагъл лъжец !!!

    15:46 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Народе ???

    2 13 Отговор
    РУСИЯ Е ГЛАВЕН ВРАГ НА НАШАТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ!
    КОГА ЩЕ ГО ОСЪЗНАЕШ?

    15:47 31.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мортал комбат мафия едишън

    8 0 Отговор
    Буци и сглобкаджийте срещу Шиши и боташарите

    15:54 31.07.2026

  • 9 Горски

    2 2 Отговор
    Бюджетът се атакува, за да може да се провали управлението на Радев, а неговият бюджет е реалистичен и е на база ограбената държава от ппдб, герб и дпс - все пак те си седяха едни на други по скутовете и пиеха мазно турско кафе. А бе какви жалби драги зрители, депутатите сега излизат във ваканция а след това след 21 седмици идват Коледните Празници ! Това са камуфлажни действия от страна на опозицията. Колко пъти тези от пп ще настъпват една и съща мотика не се научиха че с мутрата дори на кафе на се сяда а те заедно подписват. Мутрата вече им е подготвил следващия капан заедно на президентските избори и мечтата му да унищожи пп понеже те го арестуваха ще се сбъдне. Свидетели сме на поредното падение на опозицията !!! Има една народна поговорка: "Гузен не гонен, бяга" . Това се случва точно сега в момента, като по този начин опозицията не искат да признаят "РЕЗУЛТАТИТЕ" от предходното управление, където действаше аналогичен принципа на следния девиз : "Да не оставаме неодрусана слива в нашето село" , и по този начин се друсаха маслините и бюджета, ама яко.

    16:36 31.07.2026

  • 10 Василеску

    0 0 Отговор
    А дано, ама надали.

    16:56 31.07.2026

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