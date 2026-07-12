Аржентина победи Швейцария с 3:1 след драма

Настоящият световен шампион Аржентина си осигури място на полуфиналите на Световното първенство по футбол 2026 след изключително драматична победа с 3:1 над тима на Швейцария.

Двубоят се игра на стадион „Ероухед Стейдиъм“ в Канзас Сити, САЩ, и предложи истинско футболно шоу, което се реши след изтощителни 120 минути игра.

Мачът започна отлично за „албиселесте“, които откриха резултата още в 10-ата минута. Капитанът Лионел Меси центрира прецизно от корнер, а Алексис Мак Алистър се оказа най-съобразителен на първа греда и с глава прониза швейцарския страж Грегор Кобел. Аржентинците контролираха играта през по-голямата част от редовното време, но водените от Мурат Якин европейци демонстрираха изключителна дисциплина и воля. Натискът на „кръстоносците“ даде резултат в 67-ата минута, когато Дан Ндойе засече центриране на Рикардо Родригес и хвърли в екстаз швейцарските фенове, изравнявайки за 1:1.

Само пет минути след изравнителния гол обаче, в 72-ата минута, Швейцария претърпя тежък удар. Нападателят Брийл Емболо получи втори жълт картон за симулация след намеса на VAR и бе изгонен от португалския главен съдия Жоао Пинейро. Въпреки численото си малцинство, европейският тим се прибра в отлична дефанзивна организация, водена от Гранит Джака и Мануел Аканджи, и удържа равенството до края на редовните 90 минути.

Драмата достигна своя връх във второто продължение. В 112-ата минута Хулиан Алварес се превърна в герой за своята страна, след като получи пас от резервата Хосе Мануел Лопес и с феноменален, параболичен удар от границата на наказателното поле изпрати топката в горния десен ъгъл на Кобел за 2:1. В самия край на добавеното време (120-а минута), докато швейцарците бяха хвърлили всичко в предни позиции, Лаутаро Мартинес оформи крайното 3:1 при бърза контраатака, подсигурявайки триумфа на своя тим.

Според официалната статистика на световната футболна централа ФИФА и спортните секции на водещи медии като Би Би Си, ЕСПН и Спортал, Аржентина продължава серията си от 11 поредни мача без загуба на световни финали. В спор за място на големия финал Лионел Меси и компания ще се изправят срещу отбора на Англия, който по-рано тази нощ елиминира Норвегия с 2:1 след обрат. Полуфиналният сблъсък ще се проведе в Атланта на 15 юли.