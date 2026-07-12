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Аржентина победи Швейцария с 3:1 след драма

Аржентина победи Швейцария с 3:1 след драма

12 Юли, 2026 06:45, обновена 12 Юли, 2026 06:49 1 940 13

  • аржентина-
  • швейцария-
  • мондиал 2026

Световните шампиони пречупиха коравите „кръстоносци“ в продълженията на стадион „Ероухед Стейдиъм“ в Канзас Сити и се класираха за полуфиналите на Мондиал 2026

Аржентина победи Швейцария с 3:1 след драма - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Настоящият световен шампион Аржентина си осигури място на полуфиналите на Световното първенство по футбол 2026 след изключително драматична победа с 3:1 над тима на Швейцария.

Двубоят се игра на стадион „Ероухед Стейдиъм“ в Канзас Сити, САЩ, и предложи истинско футболно шоу, което се реши след изтощителни 120 минути игра.

Мачът започна отлично за „албиселесте“, които откриха резултата още в 10-ата минута. Капитанът Лионел Меси центрира прецизно от корнер, а Алексис Мак Алистър се оказа най-съобразителен на първа греда и с глава прониза швейцарския страж Грегор Кобел. Аржентинците контролираха играта през по-голямата част от редовното време, но водените от Мурат Якин европейци демонстрираха изключителна дисциплина и воля. Натискът на „кръстоносците“ даде резултат в 67-ата минута, когато Дан Ндойе засече центриране на Рикардо Родригес и хвърли в екстаз швейцарските фенове, изравнявайки за 1:1.

Само пет минути след изравнителния гол обаче, в 72-ата минута, Швейцария претърпя тежък удар. Нападателят Брийл Емболо получи втори жълт картон за симулация след намеса на VAR и бе изгонен от португалския главен съдия Жоао Пинейро. Въпреки численото си малцинство, европейският тим се прибра в отлична дефанзивна организация, водена от Гранит Джака и Мануел Аканджи, и удържа равенството до края на редовните 90 минути.

Драмата достигна своя връх във второто продължение. В 112-ата минута Хулиан Алварес се превърна в герой за своята страна, след като получи пас от резервата Хосе Мануел Лопес и с феноменален, параболичен удар от границата на наказателното поле изпрати топката в горния десен ъгъл на Кобел за 2:1. В самия край на добавеното време (120-а минута), докато швейцарците бяха хвърлили всичко в предни позиции, Лаутаро Мартинес оформи крайното 3:1 при бърза контраатака, подсигурявайки триумфа на своя тим.

Според официалната статистика на световната футболна централа ФИФА и спортните секции на водещи медии като Би Би Си, ЕСПН и Спортал, Аржентина продължава серията си от 11 поредни мача без загуба на световни финали. В спор за място на големия финал Лионел Меси и компания ще се изправят срещу отбора на Англия, който по-рано тази нощ елиминира Норвегия с 2:1 след обрат. Полуфиналният сблъсък ще се проведе в Атланта на 15 юли.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кристиано

    7 10 Отговор
    Заслужено.

    06:53 12.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мани Инфантилино

    19 4 Отговор
    Най-нечестното световно първенство, проведено в най-нечестната държава под надзора на най-нечестния президент, с най-нечестните съдии и най-нечестното ръководство на мафиотската организация .

    07:12 12.07.2026

  • 4 Нагласен Параагов

    15 1 Отговор
    И защо изгониха швейцарския футболист? За да отиде мачът в "правилната" посока.

    Коментиран от #6

    07:15 12.07.2026

  • 5 Който

    3 5 Отговор
    копае гроб другиму, сам пада в него!

    07:18 12.07.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нагласен Параагов":

    За симулация го изгониха с в тори жълт картон.
    Изключително глупава постъпка от негова страна.

    07:20 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИСТИНАТА

    7 1 Отговор
    Трийте, другари,трийте!Партията така ви е учила. Не може да изтриете истината!

    07:23 12.07.2026

  • 9 Заслужена победа!

    5 8 Отговор
    Обективно съдийство, висока класа на Аржентина и още един гейотбор от гейдържава си заминава! Ред е на чуковете от острова! Имат един футболист, опазят ли го гаучосите, няма да срещнат трудности!🤔

    Коментиран от #12

    07:24 12.07.2026

  • 10 Мдаа!

    4 2 Отговор
    В отбора на Швейцария имаше трима швейцарци, другото - интернационал! Пак по добре са от т.нар. "Франция"!😂😂😂

    07:31 12.07.2026

  • 11 Слабов

    6 2 Отговор
    Слаб,груб,еднотипен,скучен, грозен футбол демонстрира аржентина. Да се радва бедният народ.

    07:35 12.07.2026

  • 12 Ало, сайта?!

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Заслужена победа!":

    Според този коментар, Швайцария било "гейдържава".Но не трият коментара, а трият друг-обективен, в духа на европейските традиции."Интересен" сайт

    07:39 12.07.2026

  • 13 Скандално!!!

    0 0 Отговор
    Скандално съдийство, скандално първенство

    08:09 12.07.2026

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