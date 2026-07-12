Аржентина победи Швейцария с 3:1 след драма

Настоящият световен шампион Аржентина си осигури място на полуфиналите на Световното първенство по футбол 2026 след изключително драматична победа с 3:1 над тима на Швейцария.
Двубоят се игра на стадион „Ероухед Стейдиъм“ в Канзас Сити, САЩ, и предложи истинско футболно шоу, което се реши след изтощителни 120 минути игра.
Мачът започна отлично за „албиселесте“, които откриха резултата още в 10-ата минута. Капитанът Лионел Меси центрира прецизно от корнер, а Алексис Мак Алистър се оказа най-съобразителен на първа греда и с глава прониза швейцарския страж Грегор Кобел. Аржентинците контролираха играта през по-голямата част от редовното време, но водените от Мурат Якин европейци демонстрираха изключителна дисциплина и воля. Натискът на „кръстоносците“ даде резултат в 67-ата минута, когато Дан Ндойе засече центриране на Рикардо Родригес и хвърли в екстаз швейцарските фенове, изравнявайки за 1:1.
Само пет минути след изравнителния гол обаче, в 72-ата минута, Швейцария претърпя тежък удар. Нападателят Брийл Емболо получи втори жълт картон за симулация след намеса на VAR и бе изгонен от португалския главен съдия Жоао Пинейро. Въпреки численото си малцинство, европейският тим се прибра в отлична дефанзивна организация, водена от Гранит Джака и Мануел Аканджи, и удържа равенството до края на редовните 90 минути.
Драмата достигна своя връх във второто продължение. В 112-ата минута Хулиан Алварес се превърна в герой за своята страна, след като получи пас от резервата Хосе Мануел Лопес и с феноменален, параболичен удар от границата на наказателното поле изпрати топката в горния десен ъгъл на Кобел за 2:1. В самия край на добавеното време (120-а минута), докато швейцарците бяха хвърлили всичко в предни позиции, Лаутаро Мартинес оформи крайното 3:1 при бърза контраатака, подсигурявайки триумфа на своя тим.
Според официалната статистика на световната футболна централа ФИФА и спортните секции на водещи медии като Би Би Си, ЕСПН и Спортал, Аржентина продължава серията си от 11 поредни мача без загуба на световни финали. В спор за място на големия финал Лионел Меси и компания ще се изправят срещу отбора на Англия, който по-рано тази нощ елиминира Норвегия с 2:1 след обрат. Полуфиналният сблъсък ще се проведе в Атланта на 15 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кристиано
06:53 12.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мани Инфантилино
07:12 12.07.2026
4 Нагласен Параагов
Коментиран от #6
07:15 12.07.2026
5 Който
07:18 12.07.2026
6 az СВО Победа 81
До коментар #4 от "Нагласен Параагов":За симулация го изгониха с в тори жълт картон.
Изключително глупава постъпка от негова страна.
07:20 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ИСТИНАТА
07:23 12.07.2026
9 Заслужена победа!
Коментиран от #12
07:24 12.07.2026
10 Мдаа!
07:31 12.07.2026
11 Слабов
07:35 12.07.2026
12 Ало, сайта?!
До коментар #9 от "Заслужена победа!":Според този коментар, Швайцария било "гейдържава".Но не трият коментара, а трият друг-обективен, в духа на европейските традиции."Интересен" сайт
07:39 12.07.2026
13 Скандално!!!
08:09 12.07.2026