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Топ 4 на ФИФА в полуфиналите – исторически прецедент на Мондиал 2026

Топ 4 на ФИФА в полуфиналите – исторически прецедент на Мондиал 2026

12 Юли, 2026 17:00 1 218 6

  • фифа-
  • испания-
  • франция-
  • англия-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

ФИФА така е измислила жребия, за да държи първите четири отбора на върха, калкурила още медията

Топ 4 на ФИФА в полуфиналите – исторически прецедент на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първото разширено Световно първенство по футбол c участието на 48 страни е към края си, след като са се изиграли 100 от общо 104 мача, но за първи път на полуфиналите се срещат първите четири отбора в ранглистата на ФИФА.

И така всички приказки за развитието на играта и пренасянето на Световното първенство към нови хоризонти бяха заменени от студената, твърда реалност, че Европа и поне един южноамерикански отбор все още доминират, пише агенция ДПА.

Но от една страна Испания, Франция, Англия и Аржентина действително разполагат със силни отбори, които са пълни със световни звезди и мястото им в топ 4 е напълно реално. От друга обаче ФИФА така е измислила жребия, за да държи първите четири отбора на върха, калкурила още медията.

Франция, която е на върха в подреждането на ФИФА и според този модел би трябвало да спечели титлата, събира мненията, че селекцията на Дидие Дешан с Килиан Мбапе, Осман Дембеле и Майкъл Олисе доминира срещу всеки един съперник до момента. Олисе оглавява списъка с голови подавания, като има пет, докато Мбапе поделя първото място при голмайсторите с Лионел Меси с по 8.

Срещата във вторник за тях е срещу Испания – европейският шампион, който ще се опита да постигне трета поредна победа над „петлите“ след 2:1 на полуфинала на Евро 2024 и 5:4 в Лигата на нациите. В атаката испанците не са впечатляващи, като разчитат на късните влизания на Микел Мерино, който наказа и Португалия, и Белгия. В защита обаче – водени от вратаря Унай Симон, са сериозно впечатляващи.

Другият полуфинал събира Англия и Аржентина – исторически съперници с много сблъсъци, някои оцветени от политика, някои сочени като примери за Гол на века и за Божията ръка.

Лошата новина за Англия е, че Лионел Меси пропусна да вкара на Швейцария и на полуфинала ще бъде пределно мотивиран. Кейн също имаше необичайно спокойна игра при победата с 2:1 след продължения над Норвегия на четвъртфинала си.

Фактът, че Белингам от Реал Мадрид отбеляза още два гола, за да направи разликата, показва, че Англия не е отбор от един човек.

Треньорът на Аржентина Лионел Скалони знае колко рядко е запазването на Световната титла, като Италия (1934 и 1938) и Бразилия (1958 и 1962) са единствените мъжки отбори, които са го направили в историята на първенствата на планетата.


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  • 1 Артелерист

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    Секунда не съм следил от това ,,световно"-пералня на мръсни пари...

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  • 2 Госあ

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  • 3 ПОЗОР!!

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  • 4 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
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  • 6 Дон Хуан

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