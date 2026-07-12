Хари Кейн изравни Уейн Рууни по мачове за Англия

Капитанът Хари Кейн записа своя мач номер 120 с националната фланелка по време на драматичния четвъртфинален сблъсък от Световното първенство по футбол през 2026 г., в който Англия победи Норвегия с 2:1 след продължения в Маями. В напрегнатия двубой на стадион „Hard Rock Stadium“ селекцията на Томас Тухел извоюва ценния успех и си осигури място на полуфиналите на Мондиала, превръщайки вечерта в двоен празник за своя лидер.

С това забележително постижение нападателят официално изравни легендата Уейн Рууни на върха в класацията за най-много изиграни срещи от полеви футболист в цялата история на „Трите лъва“. Сега пред 32-годишния стрелец остава само един вечен рекорд за подобряване – този на легендарния вратар Питър Шилтън, който оглавява общата подредба със своите 125 мача за страната си. Предвид факта, че на Англия предстоят още поне два двубоя до края на този турнир в САЩ, Канада и Мексико, Кейн се доближава максимално бързо до заветната цел да стане абсолютен рекордьор.

Освен по брой мачове, Кейн отдавна е недостижим на върха като голмайстор №1 в историята на Англия, като с националната фланелка вече има общо 85 попадения в кариерата си. Настоящото Световно първенство 2026 се оказва изключително силно за него, като той вече е записал 6 гола в турнира до момента. Благодарение на ураганната си форма на американска земя, общата му статистика на световни финали набъбна на 14 гола, което го изравни с германската легенда Герд Мюлер в топ 5 на вечната ранглиста на Мондиали. Макар и все още да преследва първия си голям трофей с националния отбор след болезнените сребърни медали от Евро 2020 и Евро 2024, сегашният полуфинал дава на Хари Кейн най-великия шанс да увенчае своята рекордна кариера със световната титла.