Селекционерът на Норвегия: „Кабелът даде асистенция“ – Солбакен избухна след спорния гол на Белингам

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен направи коментар на ситуацията за изравнителния гол на англичанина Джуд Белингам за 1:1 в края на първото полувреме на полуфинала от Мондиал 2026. Норвежците претендират, че преди попадението има докосване на топката до кабел на камера над терена. Цяла нощ не спряха полемиките по темата в социалните мрежи.

„Вероятно кабелът заслужава да получи асистенция за гола. Това беше нещастие за нас. Топката падна право от небето, така че явно промени посоката си. Предизвика недоразумение между нашите играчи и беше в лош момент за нас, но не можем да направим нищо по въпроса. Не мисля, че ще играем мача отново. Така стоят нещата“, заяви Солбакен.

„Не мога да кажа нищо заради ФИФА. Ако няма звук или няма отчитане в чипа, какво мога да докажа. Но топката пада директно от небето. Чудя се какво се е случило. Мисля, че е съвсем ясно, че е станало нещо и беше странно“, коментира 58-годишният специалист, който призна, че не е видял лично ситуацията.

„Надявам се, че можем да мислим и да говорим за други неща. Това е моята искрена надежда. Надявам се, че загубата няма да сложи край на историята за този норвежки отбор. Играхме на най-високо ниво и разликата не беше в наша полза, но такъв е животът и сега трябва да си поемем малко въздух“, каза още Стале Солбакен и пожела успех на Англия на полуфиналите.