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Селекционерът на Норвегия: „Кабелът даде асистенция“ – Солбакен избухна след спорния гол на Белингам

Селекционерът на Норвегия: „Кабелът даде асистенция“ – Солбакен избухна след спорния гол на Белингам

12 Юли, 2026 11:01 1 163 6

  • норвегия-
  • стале солбакен-
  • футбол-
  • англия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Топката падна право от небето, явно промени посоката си, заяви Стале Солбакен

Селекционерът на Норвегия: „Кабелът даде асистенция“ – Солбакен избухна след спорния гол на Белингам - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен направи коментар на ситуацията за изравнителния гол на англичанина Джуд Белингам за 1:1 в края на първото полувреме на полуфинала от Мондиал 2026. Норвежците претендират, че преди попадението има докосване на топката до кабел на камера над терена. Цяла нощ не спряха полемиките по темата в социалните мрежи.

„Вероятно кабелът заслужава да получи асистенция за гола. Това беше нещастие за нас. Топката падна право от небето, така че явно промени посоката си. Предизвика недоразумение между нашите играчи и беше в лош момент за нас, но не можем да направим нищо по въпроса. Не мисля, че ще играем мача отново. Така стоят нещата“, заяви Солбакен.

„Не мога да кажа нищо заради ФИФА. Ако няма звук или няма отчитане в чипа, какво мога да докажа. Но топката пада директно от небето. Чудя се какво се е случило. Мисля, че е съвсем ясно, че е станало нещо и беше странно“, коментира 58-годишният специалист, който призна, че не е видял лично ситуацията.

„Надявам се, че можем да мислим и да говорим за други неща. Това е моята искрена надежда. Надявам се, че загубата няма да сложи край на историята за този норвежки отбор. Играхме на най-високо ниво и разликата не беше в наша полза, но такъв е животът и сега трябва да си поемем малко въздух“, каза още Стале Солбакен и пожела успех на Англия на полуфиналите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Най фалшивото първенство.

    11:02 12.07.2026

  • 2 защо

    7 1 Отговор
    Специално гледах повторенията. ВАР победи и физиката.

    11:19 12.07.2026

  • 3 Сила

    6 0 Отговор
    А какво прави този кабел там , точно над терена ...?!?

    11:21 12.07.2026

  • 4 Тони

    1 2 Отговор
    Не знам дали топката се е ударила в кабела,но знам ,че за полуфиналите се класираха четирите най-силни отбора.Представяте ли си да имаше полуфинал Норвегия-Мароко ?

    Коментиран от #6

    11:43 12.07.2026

  • 5 Мимч

    2 1 Отговор
    АБЕ, аз не видях нищо,ама една бабка ми каза,че чула,че дядо АВРЕН и казал ,че нещо като топка паднало от небето".Ама аз не искам да коментирам,ама така чух .Цялата работа е ала бала на треньора. На крива ракета въздуха и пречи...

    11:45 12.07.2026

  • 6 КинЮ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тони":

    Ето заради такива като теб ни прецакаха 94 на световното.

    11:50 12.07.2026

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