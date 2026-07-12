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Президентът на ФИФА се надява скоро световното първенство да е с 64 отбора

Президентът на ФИФА се надява скоро световното първенство да е с 64 отбора

12 Юли, 2026 15:42 737 22

  • фифа-
  • джани инфантино-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Той заяви, че идеята "определено" трябва да бъде разгледана след този турнир

Президентът на ФИФА се надява скоро световното първенство да е с 64 отбора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се надява да направи още едно разширяване на Световното първенство и скоро на Мондиал да участват 64 държави. Той заяви, че идеята "определено" трябва да бъде разгледана след този турнир.

Настоящето издание за първи път бе с 48 отбора, а осем отбора, завършили на трето място в групите продължиха до новата фаза - 1/16-финали. Увеличаването до 64 не би означавало повече мачове на отбор и би възстановило идеята само първите два от групата да преминат напред. Тоест би имало 16 групи по 4 отбора.

"Целият свят трябва да може да мечтае за Световното първенство, а не само Европа и Южна Америка“, каза Инфантино пред швейцарския портал "Blue Sport".

По отношение на текущия турнир в Северна Америка, шефът на ФИФА направи положително заключение на фона на опасенията, че твърде много отбори ще се класират. "Разширяването е огромен успех. Можете да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо, по-високо и по-високо по целия свят“, добави 56-годишният Инфантино.

Поради разширяването този път се играят рекордните 104 мача за пет седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128. Мондиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия и Мароко.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    26 0 Отговор
    Защо 64 , защо не 128, или ъъъ 256 отбора!
    Тогава и евроатлантическа България ще се появи на световната футболна карта!🤔

    Коментиран от #7

    15:45 12.07.2026

  • 2 а тръмп да раздава червени картони

    22 1 Отговор
    И реклами на всеки 10 минути, ако може!

    Коментиран от #22

    15:49 12.07.2026

  • 3 Иван

    17 1 Отговор
    Колкото и отбори да участват , футбола в този вариант е обречен

    15:50 12.07.2026

  • 4 ТОЗИ ТУРБО НЕКАДЪРНИК

    15 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ЗА СХЕМИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ФИФА С ФИКТИВНИ ДОГОВОРИ И ЗА КОРУПЦИЯ .ЗАТЪНАЛ Е В Л....А ДО ГУШАТА.

    16:00 12.07.2026

  • 5 Титак

    8 0 Отговор
    И после 128...

    16:06 12.07.2026

  • 6 БеГемот

    10 0 Отговор
    Със двеста може и да се класираме....

    16:09 12.07.2026

  • 7 Мдаа,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    надявай се.

    16:11 12.07.2026

  • 8 Макробиолог

    9 0 Отговор
    Я,я дас ист вундеба--селска спартакиада.То и сега световното изглежда кат шампионат за купата на Африка.

    16:18 12.07.2026

  • 9 Макробиолог

    7 0 Отговор
    Чакай да видиш футбол когат най силния отбор например трябва да изиграе 20 мача до финалният.

    16:22 12.07.2026

  • 10 Айляк

    8 0 Отговор
    Ей туй корумпирано кубе ще погуби футбола, ако прокара световно с 64 отбора.
    Толкова абсурдни нови правила въведоха във футбола под "управлението" на този швайц, че не знам как не са го изритали с шутове все още - пауза във всяко полувреме футболистите да пийнат водичка, да не слагат
    ръка на устата като говорят и т.н...
    За човек, който гледа световни първенства от
    1978г. , всичко сега ми се вижда смешно, жалко, безинтересно, комерсиално, абсурдно и пр...
    Не заслужават феновете на футбола търговец начело на ФУФА да се гаври с най-великата игра.

    Коментиран от #20

    16:23 12.07.2026

  • 11 Васил

    6 0 Отговор
    А ние се надяваме тоя плешивКапут да го няма до другото световно.

    16:24 12.07.2026

  • 12 Чудесна новина!

    5 0 Отговор
    Утре 64 а след няколко години и 128 отбора. Най накрая милото ни Отечество ще има шанс да участва на подобен форум дори чергарско гелосано и опростачено ръководство в лицето на Гонзо и компания. Туристическата агенция БФС се нуждае от сериозна реформа.

    16:29 12.07.2026

  • 13 И още по-безинтересно

    1 0 Отговор
    И България пак няма да е на световно.

    16:29 12.07.2026

  • 14 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Пак няма да го гледам.

    16:35 12.07.2026

  • 15 мдмддк

    0 0 Отговор
    да го направят и със сто...първо е да не се подкрепя толкоз аржентина, и второто е пак няма да се класираме ние

    16:36 12.07.2026

  • 16 Гарганел

    2 0 Отговор
    Колкото повече отбори,толкова повече далавера. Няма ли да го почват тоя и да го приберат на сянка ..Съсипа футбола.

    16:41 12.07.2026

  • 17 Реалист

    1 0 Отговор
    Голем бизнес голема пара стана у амиркансия континент:)

    16:47 12.07.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Добре , че е ФИФА та си обогатихме знанията по география. Разбрахме за разни островчета и държави лилипути, дето до вчера не подозирахме, че съществуват. Като станат 64 участника, ще знаем още повече за света. Ще участват най-известните футболисти на съвсем неизвестни нам държави.

    16:51 12.07.2026

  • 19 Как е Бах

    0 0 Отговор
    До 32 максимум !

    16:54 12.07.2026

  • 20 Емо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Айляк":

    е смешно и жалко защото оарите убиват спорта. В онщи линии от една проста игра, която всяко хлапе да играе независимо от раса, или географско място.. се превръща в .. комерсиален продукт. Всякакви измислени турнири (сответно реклами).. играчите имат почети по 2х повече мачове на сезон, чести контузии, минеш ли 25 като цяло си стар вече. Вместо малко и качествено е масовка, но без особенна стокност.

    16:57 12.07.2026

  • 21 Дажни Инфантино, на български

    0 0 Отговор
    може да се преведе доста сносно така: Иванчо Мъничков. Но като му видя физиономията единствената асоциация , която ми идва е Иванчо Инфантилчо ...

    17:04 12.07.2026

  • 22 Може, може!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "а тръмп да раздава червени картони":

    Усилено се говори за следващата промяна- 3 полувремена по 30мин.

    17:10 12.07.2026

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