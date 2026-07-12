Президентът на ФИФА се надява скоро световното първенство да е с 64 отбора

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се надява да направи още едно разширяване на Световното първенство и скоро на Мондиал да участват 64 държави. Той заяви, че идеята "определено" трябва да бъде разгледана след този турнир.

Настоящето издание за първи път бе с 48 отбора, а осем отбора, завършили на трето място в групите продължиха до новата фаза - 1/16-финали. Увеличаването до 64 не би означавало повече мачове на отбор и би възстановило идеята само първите два от групата да преминат напред. Тоест би имало 16 групи по 4 отбора.

"Целият свят трябва да може да мечтае за Световното първенство, а не само Европа и Южна Америка“, каза Инфантино пред швейцарския портал "Blue Sport".

По отношение на текущия турнир в Северна Америка, шефът на ФИФА направи положително заключение на фона на опасенията, че твърде много отбори ще се класират. "Разширяването е огромен успех. Можете да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо, по-високо и по-високо по целия свят“, добави 56-годишният Инфантино.

Поради разширяването този път се играят рекордните 104 мача за пет седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128. Мондиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия и Мароко.