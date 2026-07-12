Президентът на ФИФА се надява скоро световното първенство да е с 64 отбора

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се надява да направи още едно разширяване на Световното първенство и скоро на Мондиал да участват 64 държави. Той заяви, че идеята "определено" трябва да бъде разгледана след този турнир.
Настоящето издание за първи път бе с 48 отбора, а осем отбора, завършили на трето място в групите продължиха до новата фаза - 1/16-финали. Увеличаването до 64 не би означавало повече мачове на отбор и би възстановило идеята само първите два от групата да преминат напред. Тоест би имало 16 групи по 4 отбора.
"Целият свят трябва да може да мечтае за Световното първенство, а не само Европа и Южна Америка“, каза Инфантино пред швейцарския портал "Blue Sport".
По отношение на текущия турнир в Северна Америка, шефът на ФИФА направи положително заключение на фона на опасенията, че твърде много отбори ще се класират. "Разширяването е огромен успех. Можете да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо, по-високо и по-високо по целия свят“, добави 56-годишният Инфантино.
Поради разширяването този път се играят рекордните 104 мача за пет седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128. Мондиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия и Мароко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъъ
Тогава и евроатлантическа България ще се появи на световната футболна карта!🤔
Коментиран от #7
15:45 12.07.2026
2 а тръмп да раздава червени картони
Коментиран от #22
15:49 12.07.2026
3 Иван
15:50 12.07.2026
4 ТОЗИ ТУРБО НЕКАДЪРНИК
16:00 12.07.2026
5 Титак
16:06 12.07.2026
6 БеГемот
16:09 12.07.2026
7 Мдаа,
До коментар #1 от "Ъъъъ":надявай се.
16:11 12.07.2026
8 Макробиолог
16:18 12.07.2026
9 Макробиолог
16:22 12.07.2026
10 Айляк
Толкова абсурдни нови правила въведоха във футбола под "управлението" на този швайц, че не знам как не са го изритали с шутове все още - пауза във всяко полувреме футболистите да пийнат водичка, да не слагат
ръка на устата като говорят и т.н...
За човек, който гледа световни първенства от
1978г. , всичко сега ми се вижда смешно, жалко, безинтересно, комерсиално, абсурдно и пр...
Не заслужават феновете на футбола търговец начело на ФУФА да се гаври с най-великата игра.
Коментиран от #20
16:23 12.07.2026
11 Васил
16:24 12.07.2026
12 Чудесна новина!
16:29 12.07.2026
13 И още по-безинтересно
16:29 12.07.2026
14 Дън Бай
16:35 12.07.2026
15 мдмддк
16:36 12.07.2026
16 Гарганел
16:41 12.07.2026
17 Реалист
16:47 12.07.2026
18 РЕАЛИСТ
16:51 12.07.2026
19 Как е Бах
16:54 12.07.2026
20 Емо
До коментар #10 от "Айляк":е смешно и жалко защото оарите убиват спорта. В онщи линии от една проста игра, която всяко хлапе да играе независимо от раса, или географско място.. се превръща в .. комерсиален продукт. Всякакви измислени турнири (сответно реклами).. играчите имат почети по 2х повече мачове на сезон, чести контузии, минеш ли 25 като цяло си стар вече. Вместо малко и качествено е масовка, но без особенна стокност.
16:57 12.07.2026
21 Дажни Инфантино, на български
17:04 12.07.2026
22 Може, може!
До коментар #2 от "а тръмп да раздава червени картони":Усилено се говори за следващата промяна- 3 полувремена по 30мин.
17:10 12.07.2026