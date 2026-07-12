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Хoланд застава зад Англия: норвежецът призна симпатиите си към „Трите лъва“ и похвали Белингам

Хoланд застава зад Англия: норвежецът призна симпатиите си към „Трите лъва“ и похвали Белингам

12 Юли, 2026 19:03 716 3

  • ерлинг хoланд-
  • англия-
  • футбол-
  • норвегия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Хoланд е с двойно гражданство, тъй като е роден по времето, в което баща му Алф играеше в Лийдс Юнайтед и бе пред трансфер именно в Манчестър Сити

Хoланд застава зад Англия: норвежецът призна симпатиите си към „Трите лъва“ и похвали Белингам - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ерлинг Хoланд ще подкрепя Англия до края на Световното първенство по футбол, въпреки че отборът на Томас Тухел надви Норвегия с 2:1 в мач от четвъртфиналите. Нападателят е роден в Лийдс и от 2022 играе за Манчестър Сити, за който има 132 мача и 112 попадения.

Хoланд е с двойно гражданство, тъй като е роден по времето, в което баща му Алф играеше в Лийдс Юнайтед и бе пред трансфер именно в Манчестър Сити.

Попитан дали от този момент насетне ще подкрепя Англия, Холанд каза: "Да, защо не? Имам приятели в Манчестър Сити, които играят и в момента за този отбор. Искам да се представят добре. Имам фланелка на Англия преди такава на Норвегия, още когато бях малък".

Освен че има съотборници в Англия, Хoланд има и бивши такива, с които все още поддържа приятелски взаимоотношения. Той се засече в Борусия Дортмунд с Джуд Белингам, който вкара двата гола за победата срещу Норвегия.

"Джуд е добър мой приятел и прекарах две прекрасни години с него в Дортмунд. Той е много приятно момче. Изобщо не се изненадвам, че вкара двата гола, защото се намира в много добра форма. Мисля, че абсолютно незаслужено го критикуват, че не вкарва постоянно. Джуд е невероятен футболист и англичаните имат късмет, защото всеки иска играч като него", каза още Хoланд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Холанд подкрепя

    0 5 Отговор
    Ама нашите копейки-не🤣🤣🤣

    Коментиран от #2

    19:39 12.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Холанд си пазеше хляба в Манчестър Сити и игра ганкиното срещу Англия. Направи се на уморен от правене на нищо, та го смениха. Норвегия трябва да го лоши от гражданство за предателство и да си остане с английското гражданство.

    20:12 12.07.2026

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