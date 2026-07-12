Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид и Барселона със забележителни постижения на Мондиал 2026

Реал Мадрид и Барселона със забележителни постижения на Мондиал 2026

12 Юли, 2026 19:31 470 0

  • барселона-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

След вчерашните поредни попадения на Белингам Реал стана и клубът с най-много голмайстори в рамките на едно световно първенство

Реал Мадрид и Барселона със забележителни постижения на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона е клубът с най-много представители на полуфиналите на Световното първенство. Каталунците имат цели десет футболисти, които играят в три от отборите, борещи се за място на финала. Ламин Ямал, Ерик Гарсия, Педри, Гави, Пау Кубарси, Дани Олмо, Феран Торес и Жоан Гарсия са част от селекцията на Испания. Жул Кунде пък играе за съперника на "Ла Фурия Роха" в полуфиналите - Франция. В редиците на Англия е новото многомилионно попълнение на Барселона Антъни Гордън.

В състава на “трите лъва” е и Маркъс Рашфорд, който доскоро играеше за каталунците, но клубът се отказа от възможността да го привлече за постоянно. За момента само Аржентина от всички полуфиналисти не разполага с играч на Барселона, но Хулиан Алварес е една от големите трансферни цели на испанския шампион, който вече отправи оферта към Атлетико Мадрид за него.

Всичко това означава, че независимо какво се случи на полуфиналите, Барселона ще има представител на финала на световно първенство за пети пореден път, като тази серия започва още през 2010 година.

Реал Мадрид също ще има представител на финала, тъй като има играчи в три от полуфиналистите - Франция, Англия и Испания. Килиан Мбапе, Орелиан Чуамени и Ибрахима Конате играят за “петлите”, Джуд Белингам е един от моторите на “трите лъва”, а Марк Кукурея е титуляр в селекцията на Луис де ла Фуенте.

След вчерашните поредни попадения на Белингам Реал стана и клубът с най-много голмайстори в рамките на едно световно първенство. До момента играчи на кралския клуб са отбелязали 19 попадения на Мондиал 2026. Мбапе е с осем, Белингам - с шест, Винисиус - с четири, и Арда Гюлер - с едно.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове