Реал Мадрид и Барселона със забележителни постижения на Мондиал 2026

Барселона е клубът с най-много представители на полуфиналите на Световното първенство. Каталунците имат цели десет футболисти, които играят в три от отборите, борещи се за място на финала. Ламин Ямал, Ерик Гарсия, Педри, Гави, Пау Кубарси, Дани Олмо, Феран Торес и Жоан Гарсия са част от селекцията на Испания. Жул Кунде пък играе за съперника на "Ла Фурия Роха" в полуфиналите - Франция. В редиците на Англия е новото многомилионно попълнение на Барселона Антъни Гордън.

В състава на “трите лъва” е и Маркъс Рашфорд, който доскоро играеше за каталунците, но клубът се отказа от възможността да го привлече за постоянно. За момента само Аржентина от всички полуфиналисти не разполага с играч на Барселона, но Хулиан Алварес е една от големите трансферни цели на испанския шампион, който вече отправи оферта към Атлетико Мадрид за него.

Всичко това означава, че независимо какво се случи на полуфиналите, Барселона ще има представител на финала на световно първенство за пети пореден път, като тази серия започва още през 2010 година.

Реал Мадрид също ще има представител на финала, тъй като има играчи в три от полуфиналистите - Франция, Англия и Испания. Килиан Мбапе, Орелиан Чуамени и Ибрахима Конате играят за “петлите”, Джуд Белингам е един от моторите на “трите лъва”, а Марк Кукурея е титуляр в селекцията на Луис де ла Фуенте.

След вчерашните поредни попадения на Белингам Реал стана и клубът с най-много голмайстори в рамките на едно световно първенство. До момента играчи на кралския клуб са отбелязали 19 попадения на Мондиал 2026. Мбапе е с осем, Белингам - с шест, Винисиус - с четири, и Арда Гюлер - с едно.