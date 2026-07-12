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Аморим иска в Милан бранител на Ман Юнайтед

Аморим иска в Милан бранител на Ман Юнайтед

12 Юли, 2026 18:00 515 0

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  • манчестър юнайтед-
  • нусаир мазрауи-
  • футбол

„Росонерите“ активно търсят нови попълнения за защитната си линия през това лято

Аморим иска в Милан бранител на Ман Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианските медии твърдят, че новият старши треньор на Милан Рубен Аморим проявява сериозен интерес към възможността отново да работи с бранителя на Манчестър Юнайтед Нусаир Мазрауи.

„Росонерите“ активно търсят нови попълнения за защитната си линия през това лято. Според информация на журналиста Матео Морето, Мазрауи е футболист, чиито качества и характер се ценят високо от Аморим.

На този етап все още липсват директни преговори между двата клуба, но последната информация потвърждава, че мароканският национал е сред трансферните цели на гранда от Милано.

Мазрауи има договор с Манчестър Юнайтед до лятото на 2028 година, като „червените дяволи“ разполагат и с клауза за удължаване на контракта с още 12 месеца.

През изминалия сезон Милан залагаше на схема 3-5-2 под ръководството на Масимилиано Алегри, докато под ръководството на Аморим се очаква тимът да премине към 3-4-2-1. Мазрауи може успешно да покрие няколко различни позиции и в двете постройки – роля, която вече е изпълнявал по време на престоя си на „Олд Трафорд“.


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