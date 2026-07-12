Халф на Аржентина: Цял живот мечтая да играя срещу Англия

Аржентинският халф Леандро Паредес каза, че винаги е мечтал да играе срещу Англия на Световно първенство по футбол.

На четвъртфиналите на Световното първенство Аржентина победи Швейцария с 3:1 в продължения и в спор за място на финала ще срещне състава на Англия, който елиминира Норвегия с 2:1 също след продължения.

„Знаехме, че тези мачове ще бъдат такива и се борихме докрай. От първия ден се опитахме да покажем единство – първо вътрешно, а после и външно – така че хората да почувстват връзка с този отбор. Да играя на Световното първенство и да се изправя срещу Англия – това винаги беше в ума ми. Мечтаех за този мач през целия си живот. Със сигурност ще бъде много труден. „Ще кажа на хората: продължавайте да ни вярвате, продължавайте да ни вярвате“, каза Паредес, цитиран от "Мундо Депортиво".

Играчът отбеляза още, че е бил заменен в мача срещу Аржентина поради крампи и това физическо неразположение няма да му попречи да играе на полуфинала срещу Англия, който ще се проведе на 15 юли в Атланта, САЩ.