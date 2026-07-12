Меси към съдията: Говори ми с уважение (ВИДЕО)

Капитанът на Аржентина Лионел Меси влезе в лека конфронтация със съдията на мача с Швейцария, спечелен с 3:1 след продължения - Жоао Пинейро от Португалия. В напрегнат момент от срещата звездата се обърна доста гневно към рефера.
"Говори ми с уважение, не бъди неуважителен, аз ти говоря с уважение", заяви аржентинският гений.
Срещата между Аржентина и Швейцария, спечелена с 3:1 от световните шампиони, предизвика доста дискусии от съдийско естество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #8
20:31 12.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
20:31 12.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НИЯ
20:42 12.07.2026
5 Aлфа Вълкът
20:56 12.07.2026
6 Хахахаха
21:07 12.07.2026
7 Тома
21:25 12.07.2026
8 пери
До коментар #1 от "Иван":Може да е голям футболист, но със сигурност е малък човечец. На първо място един мъж трябва да е човек, а после всичко останало. И да не забравя откъде е тръгнал.
21:28 12.07.2026
9 Културният човек постъпва така
21:34 12.07.2026
10 Този
21:36 12.07.2026
11 Велчов
21:43 12.07.2026