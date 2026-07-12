Меси към съдията: Говори ми с уважение (ВИДЕО)

Капитанът на Аржентина Лионел Меси влезе в лека конфронтация със съдията на мача с Швейцария, спечелен с 3:1 след продължения - Жоао Пинейро от Португалия. В напрегнат момент от срещата звездата се обърна доста гневно към рефера.

"Говори ми с уважение, не бъди неуважителен, аз ти говоря с уважение", заяви аржентинският гений.

Срещата между Аржентина и Швейцария, спечелена с 3:1 от световните шампиони, предизвика доста дискусии от съдийско естество.