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Меси към съдията: Говори ми с уважение (ВИДЕО)

Меси към съдията: Говори ми с уважение (ВИДЕО)

12 Юли, 2026 20:28 1 653 11

  • аржентина-
  • лионел меси-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • швейцария

Срещата между Аржентина и Швейцария, спечелена с 3:1 от световните шампиони, предизвика доста дискусии от съдийско естество

Меси към съдията: Говори ми с уважение (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капитанът на Аржентина Лионел Меси влезе в лека конфронтация със съдията на мача с Швейцария, спечелен с 3:1 след продължения - Жоао Пинейро от Португалия. В напрегнат момент от срещата звездата се обърна доста гневно към рефера.

"Говори ми с уважение, не бъди неуважителен, аз ти говоря с уважение", заяви аржентинският гений.

Срещата между Аржентина и Швейцария, спечелена с 3:1 от световните шампиони, предизвика доста дискусии от съдийско естество.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    23 30 Отговор
    Много ясно, единият е най-големият футболист съществувал някога, а другият какъв е, някой познава ли го.

    Коментиран от #8

    20:31 12.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    19 20 Отговор
    Някъв смотан ритнитопковец, разбираш ли🤣🤣🤣

    20:31 12.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НИЯ

    19 21 Отговор
    Да шапки долу,респект към Меси- той е част от футболната история,той пише тази футболна история.Затова трябва да му се говори с уважение,и то голямо.

    20:42 12.07.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    13 12 Отговор
    От голям футболист, до голямо 💩.

    20:56 12.07.2026

  • 6 Хахахаха

    13 1 Отговор
    Като не му е казал - Абе ти знаеш ли кой съм аз!

    21:07 12.07.2026

  • 7 Тома

    6 3 Отговор
    Тук отбора на съдиите Аржентина завърши срещата без един картон защото много уважават меси.

    21:25 12.07.2026

  • 8 пери

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Може да е голям футболист, но със сигурност е малък човечец. На първо място един мъж трябва да е човек, а после всичко останало. И да не забравя откъде е тръгнал.

    21:28 12.07.2026

  • 9 Културният човек постъпва така

    4 0 Отговор
    Некултурният казва "Ти кой си?". И те така, учете се.

    21:34 12.07.2026

  • 10 Този

    5 2 Отговор
    Не смеят и картон да му покажат. И той много добре го знае и се държи нагло.

    21:36 12.07.2026

  • 11 Велчов

    3 1 Отговор
    Съдията трябва единствено да го слушаш, а не да си говориш и оспораш какво е отсъдил.

    21:43 12.07.2026

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