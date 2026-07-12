Ирина Шейк отново прикова вниманието с нови снимки по бански

Супермоделът Ирина Шейк отново зарадва своите повече от 23 млн. последователи в Инстаграм с предизвикателни снимки. Бившата приятелка на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се наслаждава на лятото и реши да покаже повече от изумителното си тяло.
Тя сподели поредица от снимки от различни места, като тези по бански със сигурност няма как да бъдат подминати от нейните фенове, които поставиха доста лайкове под поста ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Помак
21:37 12.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Яшар
Коментиран от #8
21:40 12.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ?????
Коментиран от #10
21:46 12.07.2026
8 тиририрам
До коментар #4 от "Яшар":Вашите наистина са беззъби, но не са от селски, а от индийски произход.
Коментиран от #11
21:46 12.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Евгени от Алфапласт
До коментар #7 от "?????":И в gilf да е, пак ще става.😎
21:49 12.07.2026
11 Яшар
До коментар #8 от "тиририрам":Пишка нямаш ли си ..защо трябва постоянно да кацате на л..то ми
21:51 12.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.