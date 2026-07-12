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Ирина Шейк отново прикова вниманието с нови снимки по бански

Ирина Шейк отново прикова вниманието с нови снимки по бански

12 Юли, 2026 21:30 758 12

  • ирина шейк-
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  • спорт

Тя сподели поредица от снимки от различни места, като тези по бански със сигурност няма как да бъдат подминати от нейните фенове, които поставиха доста лайкове под поста й

Ирина Шейк отново прикова вниманието с нови снимки по бански - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Супермоделът Ирина Шейк отново зарадва своите повече от 23 млн. последователи в Инстаграм с предизвикателни снимки. Бившата приятелка на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се наслаждава на лятото и реши да покаже повече от изумителното си тяло.

Тя сподели поредица от снимки от различни места, като тези по бански със сигурност няма как да бъдат подминати от нейните фенове, които поставиха доста лайкове под поста ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Помак

    1 0 Отговор
    Батко Милене .удари в детската кат каза на Павката Ко да пусне ..но и той слуша ...ох котио....хубава чанта ..тъкмо е и време за лягане...

    21:37 12.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яшар

    3 1 Отговор
    Хубава жена ....не кат наште беззъби гражданки от селски произход

    Коментиран от #8

    21:40 12.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ?????

    2 0 Отговор
    Тя не е ли вече в категорията milf?

    Коментиран от #10

    21:46 12.07.2026

  • 8 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Вашите наистина са беззъби, но не са от селски, а от индийски произход.

    Коментиран от #11

    21:46 12.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    И в gilf да е, пак ще става.😎

    21:49 12.07.2026

  • 11 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "тиририрам":

    Пишка нямаш ли си ..защо трябва постоянно да кацате на л..то ми

    21:51 12.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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