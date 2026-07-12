Ирина Шейк отново прикова вниманието с нови снимки по бански

Супермоделът Ирина Шейк отново зарадва своите повече от 23 млн. последователи в Инстаграм с предизвикателни снимки. Бившата приятелка на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се наслаждава на лятото и реши да покаже повече от изумителното си тяло.

Тя сподели поредица от снимки от различни места, като тези по бански със сигурност няма как да бъдат подминати от нейните фенове, които поставиха доста лайкове под поста ѝ.