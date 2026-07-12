Лили Ермак пак подлуди мрежата

Инфлуенсърът Лили Ермак отново подлуди мрежата, този път по бельо. Рускинята, която преди време се прочу с това, че отказа секс на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, реши да сподели провокативно видео, което по всичко личи се е харесало на нейните 1.5 млн. последователи в Инстаграм.

Блондинката понатрупа сериозна доза лайкове под поста си, коментари за визията ѝ също не липсват.