Лили Ермак пак подлуди мрежата

Инфлуенсърът Лили Ермак отново подлуди мрежата, този път по бельо. Рускинята, която преди време се прочу с това, че отказа секс на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, реши да сподели провокативно видео, което по всичко личи се е харесало на нейните 1.5 млн. последователи в Инстаграм.
Блондинката понатрупа сериозна доза лайкове под поста си, коментари за визията ѝ също не липсват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #4
22:04 12.07.2026
2 Разхлопана от ползване кифла
22:05 12.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Помак
22:11 12.07.2026
6 Драги тролетарии
22:15 12.07.2026
7 БУКВАТА "Ч"
22:16 12.07.2026
8 Дзак
22:44 12.07.2026
9 БУКВАТА "Ч"
"ДА ПИЕМ ЗА КЪСМЕТЛИИТЕ, КОИТО СА НАШИ
СЪПРУЗИ,
ЗА ТЪПАРНАЦИТЕ, КОИТО СА НИ ИЗПУСНАЛИ
И ЗА ЩАСТЛИВЦИТЕ,
КОИТО ТЕПЪРВА ЩЕ НИ СРЕЩНАТ
В ЖИВОТА СИ !!! "
22:50 12.07.2026
10 БУКВАТА "Ч"
Всеки залез ни носи един ден живот по-малко за кекс през ноща, но всеки изгрев ни дава един ден надежда – НАДЯВАЙ СЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ДА ТИ СЕ СЛУЧИ ОТНОВО ПРЕЗ НОЩТА!
22:56 12.07.2026
11 БУКВАТА "Ч"
Коментиран от #12
23:02 12.07.2026
12 Това
До коментар #11 от "БУКВАТА "Ч"":обява от ало беге ли е ? И там ли я има ?
23:06 12.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Маман
23:15 12.07.2026
15 Дупничанин
23:18 12.07.2026
16 БУКВАТА "Ч"
Бъди много усмигната, силна, обичана!
Лили Ермак! Привет от БУКВАТА "Ч" - с генетичен код на Спартак... и Аз – като малко българско детенце израснало на адрес гр.Софийница улица Лисица номер Плесница и търсящо едно време учителка със знания за Яз Буки Веди, като теб Лили Ермак в някое училище, как да ме научи да пиша на тая мила моя Българска азбука "Аз Буки Веди", без татко да ми удря плесница! Та пораснах с плесница и сега се чувствам като Спартак - Гладиатор търсещ теб Лили Ермак по улицата Лисица и постоянно получавам от пишештите в Чата, за това, че те Обичам - Плесница!
23:23 12.07.2026
17 БУКВАТА "Ч"
23:34 12.07.2026
18 За какво пускате такива статии,
Пълна дивотия!
23:36 12.07.2026