Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лили Ермак пак подлуди мрежата

Лили Ермак пак подлуди мрежата

12 Юли, 2026 22:01 1 861 18

  • лили ермак-
  • сексапил-
  • секси-
  • спорт

Блондинката понатрупа сериозна доза лайкове под поста си, коментари за визията й също не липсват

Лили Ермак пак подлуди мрежата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърът Лили Ермак отново подлуди мрежата, този път по бельо. Рускинята, която преди време се прочу с това, че отказа секс на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, реши да сподели провокативно видео, което по всичко личи се е харесало на нейните 1.5 млн. последователи в Инстаграм.

Блондинката понатрупа сериозна доза лайкове под поста си, коментари за визията ѝ също не липсват.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Инфлуенсър един път. Обаче снимките не се виждат. Сигурно затова не успях да полудея.

    Коментиран от #4

    22:04 12.07.2026

  • 2 Разхлопана от ползване кифла

    7 3 Отговор
    През колко ръце и други неща е минала тази

    22:05 12.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Помак

    3 0 Отговор
    Ох котенцее..

    22:11 12.07.2026

  • 6 Драги тролетарии

    3 0 Отговор
    Тръмп, Огнян Минче, Натаняху и хоп новина за Лили Ермак. Олабвайте жилата, че следва пак напряга!

    22:15 12.07.2026

  • 7 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Лили Ермак пак подлуди мрежата със.... Бог е Любов и е в мен, аз съм Лезбо Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича, разсъблича и облича в златна ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самата, мадамата на съдбата! Амин!

    22:16 12.07.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Подлуди гейгрупата!

    22:44 12.07.2026

  • 9 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    ЛИЛИ ЕРМАРК ПАК ПОДЛУДИ МРЕЖАТА:

    "ДА ПИЕМ ЗА КЪСМЕТЛИИТЕ, КОИТО СА НАШИ
    СЪПРУЗИ,
    ЗА ТЪПАРНАЦИТЕ, КОИТО СА НИ ИЗПУСНАЛИ
    И ЗА ЩАСТЛИВЦИТЕ,
    КОИТО ТЕПЪРВА ЩЕ НИ СРЕЩНАТ
    В ЖИВОТА СИ !!! "

    22:50 12.07.2026

  • 10 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Лили Ермарк:
    Всеки залез ни носи един ден живот по-малко за кекс през ноща, но всеки изгрев ни дава един ден надежда – НАДЯВАЙ СЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ДА ТИ СЕ СЛУЧИ ОТНОВО ПРЕЗ НОЩТА!

    22:56 12.07.2026

  • 11 БУКВАТА "Ч"

    2 0 Отговор
    Лили Ермак - Аз съм Жена до съмване и майка до смъртта. Не съм Джендъряска!. Приятелка съм при хрумване, когато се наложи и сестра. Жена за делници, за истини и за лъжи. Жена за празници, за това, което ни боли. Жена послушница, и мъдра, и добра. Жена размирница - фатална, но все пак си оставам ИСТИНСКА ЖЕНА и търся, търся и все още не мога да намеря ИСТИНСКИ МЪЖ по ТАЯ ЗЕМЯ!

    Коментиран от #12

    23:02 12.07.2026

  • 12 Това

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "БУКВАТА "Ч"":

    обява от ало беге ли е ? И там ли я има ?

    23:06 12.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Маман

    1 2 Отговор
    Руските мyрви са най-големите мyрви.

    23:15 12.07.2026

  • 15 Дупничанин

    0 0 Отговор
    А, бе, за Даринчето пияндето, на Орльо щерката, по нощите ли пак ще се пуска статията?

    23:18 12.07.2026

  • 16 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Лили Ермак, Желая ти океан от любов, море от здраве и едно малко островче от грижи!
    Бъди много усмигната, силна, обичана!

    Лили Ермак! Привет от БУКВАТА "Ч" - с генетичен код на Спартак... и Аз – като малко българско детенце израснало на адрес гр.Софийница улица Лисица номер Плесница и търсящо едно време учителка със знания за Яз Буки Веди, като теб Лили Ермак в някое училище, как да ме научи да пиша на тая мила моя Българска азбука "Аз Буки Веди", без татко да ми удря плесница! Та пораснах с плесница и сега се чувствам като Спартак - Гладиатор търсещ теб Лили Ермак по улицата Лисица и постоянно получавам от пишештите в Чата, за това, че те Обичам - Плесница!

    23:23 12.07.2026

  • 17 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Лили Ермак, качвай се на тротинетката и ела при мен - Спартак, на улица Лисица, номер Плесница! Чакам те! Ако дойдеш през нощтта, не се бой, ще ти осветя пътя на пещерата със фенер!

    23:34 12.07.2026

  • 18 За какво пускате такива статии,

    0 0 Отговор
    като снимките са в Инстаграм, където няма да влизам?
    Пълна дивотия!

    23:36 12.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове