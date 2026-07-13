Яник Синер: "Уимбълдън" е върхът на тениса

Яник Синер, новият крал на "Уимбълдън", изживя мечтания момент на Централния корт, след като надделя над Александър Зверев в четири драматични сета – 6(7):7, 7:6(2), 6:3, 6:4. Италианецът демонстрира изключителна концентрация и борбен дух, а след последната точка не скри радостта и благодарността си.

"Това беше наистина специален ден за мен," сподели Синер пред публиката, която го аплодираше бурно. "И двамата с Александър започнахме силно, сервирахме отлично и се борихме за всяка точка. Огромна благодарност към моя екип – без тяхната подкрепа този успех нямаше да е възможен. Мамо, видях те в публиката, макар че няколко пъти напускаше трибуните от напрежение – да си тенисист не е лесно, но тези моменти правят всичко да си струва."

Синер не пропусна да подчертае уникалната атмосфера на най-престижния турнир в света: "Честно казано, няма по-добро място за тенис от "Уимбълдън". Да стоиш тук, на този корт, е истинска привилегия. Никога не знаеш дали ще имаш още един шанс да играеш финал тук, затова ценя всеки миг. Публиката беше невероятна – вашата подкрепа ме вдъхнови и ми даде сили да се боря до края."

"Тези две седмици бяха незабравими. Благодаря ви, че бяхте до мен, че ми дадохте най-ценното – усещането, че съм част от нещо голямо. Вашата топлина и ентусиазъм ме мотивираха да дам най-доброто от себе си. Благодаря ви от сърце!", завърши развълнуваният шампион.