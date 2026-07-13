Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер: "Уимбълдън" е върхът на тениса

Яник Синер: "Уимбълдън" е върхът на тениса

13 Юли, 2026 06:36 469 0

  • яник синер-
  • уимбълдън-
  • централния корт-
  • александър зверев-
  • титла-
  • тенис-
  • лондон

Италианецът благодари на екипа и феновете след историческата си победа над Зверев

Яник Синер: "Уимбълдън" е върхът на тениса - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер, новият крал на "Уимбълдън", изживя мечтания момент на Централния корт, след като надделя над Александър Зверев в четири драматични сета – 6(7):7, 7:6(2), 6:3, 6:4. Италианецът демонстрира изключителна концентрация и борбен дух, а след последната точка не скри радостта и благодарността си.

"Това беше наистина специален ден за мен," сподели Синер пред публиката, която го аплодираше бурно. "И двамата с Александър започнахме силно, сервирахме отлично и се борихме за всяка точка. Огромна благодарност към моя екип – без тяхната подкрепа този успех нямаше да е възможен. Мамо, видях те в публиката, макар че няколко пъти напускаше трибуните от напрежение – да си тенисист не е лесно, но тези моменти правят всичко да си струва."

Синер не пропусна да подчертае уникалната атмосфера на най-престижния турнир в света: "Честно казано, няма по-добро място за тенис от "Уимбълдън". Да стоиш тук, на този корт, е истинска привилегия. Никога не знаеш дали ще имаш още един шанс да играеш финал тук, затова ценя всеки миг. Публиката беше невероятна – вашата подкрепа ме вдъхнови и ми даде сили да се боря до края."

"Тези две седмици бяха незабравими. Благодаря ви, че бяхте до мен, че ми дадохте най-ценното – усещането, че съм част от нещо голямо. Вашата топлина и ентусиазъм ме мотивираха да дам най-доброто от себе си. Благодаря ви от сърце!", завърши развълнуваният шампион.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове