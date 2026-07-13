Барселона започва нови преговори с Ал-Хилал за Кансело и Рафиня

Барселона се готви за нов кръг от преговори с Ал-Хилал, като основните теми ще бъдат бъдещето на Жоао Кансело и Рафиня, съобщава “Mundo Deportivo”.

Каталунците продължават да работят по окончателното привличане на Кансело, който прекара втората половина на миналия сезон под наем при тима на Ханзи Флик. Желанието на всички страни е трансферът да стане постоянен, като предстои да бъдат уточнени финансовите параметри на сделката.

Съвсем различна е ситуацията около Рафиня. Ал-Хилал не се е отказал от опитите си да привлече бразилския национал и продължава да настоява за трансфер още това лято.

В Барселона обаче не проявяват особен интерес към подобна сделка. Основната причина е категоричното желание на самия футболист да остане на „Камп Ноу“ и да продължи кариерата си в испанския гранд.

Според информацията евентуален трансфер на Рафиня в Саудитска Арабия към момента изглежда изключително малко вероятен.