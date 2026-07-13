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Барселона започва нови преговори с Ал-Хилал за Кансело и Рафиня

Барселона започва нови преговори с Ал-Хилал за Кансело и Рафиня

13 Юли, 2026 10:00 641 2

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  • трансфер

Каталунците искат да задържат португалския защитник, докато бъдещето на бразилското крило остава извън обсега на саудитския клуб

Барселона започва нови преговори с Ал-Хилал за Кансело и Рафиня - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона се готви за нов кръг от преговори с Ал-Хилал, като основните теми ще бъдат бъдещето на Жоао Кансело и Рафиня, съобщава “Mundo Deportivo”.

Каталунците продължават да работят по окончателното привличане на Кансело, който прекара втората половина на миналия сезон под наем при тима на Ханзи Флик. Желанието на всички страни е трансферът да стане постоянен, като предстои да бъдат уточнени финансовите параметри на сделката.

Съвсем различна е ситуацията около Рафиня. Ал-Хилал не се е отказал от опитите си да привлече бразилския национал и продължава да настоява за трансфер още това лято.

В Барселона обаче не проявяват особен интерес към подобна сделка. Основната причина е категоричното желание на самия футболист да остане на „Камп Ноу“ и да продължи кариерата си в испанския гранд.

Според информацията евентуален трансфер на Рафиня в Саудитска Арабия към момента изглежда изключително малко вероятен.


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  • 1 Герги

    1 0 Отговор
    Рафиня не е на 35 и кусур та да търси спокойствие и повече пари...няма как да се съгласи...

    10:23 13.07.2026

  • 2 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    1 0 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    10:42 13.07.2026

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