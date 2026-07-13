Олимпиакос се отказа от Петър Станич

Сагата около преминаването на звездата на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос приключи с неуспех. Гръцките медии съобщават, че ръководството на клуба от Пирея е сложило край на преговорите, след като разговорите между двете страни се проточиха прекалено дълго и доведоха до сериозно напрежение.

Въпреки че агентът на Станич лично пристигна в Гърция, за да финализира сделката, последните дни донесоха нови усложнения. Въпреки постигнатото устно споразумение между Лудогорец и Олимпиакос за трансферна сума от 9 милиона евро плюс бонуси, неочаквано високите финансови изисквания от страна на футболиста – годишна заплата от 1,5 милиона евро – изненадаха неприятно гръцкия клуб. Това доведе до рязко охлаждане на отношенията и окончателно прекратяване на преговорите.

След разочароващия развой с Петър Станич, Олимпиакос бързо намери алтернатива. Клубът ще привлече португалския халф Жота Силва от Нотингам Форест под наем за една година, с опция за откупуване. 26-годишният футболист впечатлява с гъвкавостта си – може да играе както като крило, така и като атакуващ полузащитник, което го прави ценна придобивка за „червено-белите“. Освен това, финансовите условия по сделката са значително по-изгодни за Олимпиакос.

Така, след повече от две седмици на интензивни преговори, Лудогорец ще трябва да се примири с неуспешния трансфер на една от своите звезди.