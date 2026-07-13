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Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите в Пособланко

Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите в Пособланко

13 Юли, 2026 12:11 341 1

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Българинът победи поставения под №1 в схемата на пресявките представител на домакините Серхио Кайехон

Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите в Пособланко - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в испанския град Пособланко, който е с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът победи поставения под №1 в схемата на пресявките представител на домакините Серхио Кайехон Ернандо с 6:2, 6:2 за 70 минути на корта.

Радулов доминираше изцяло в двубоя, направи по два пробива във всеки от сетовете и без проблеми стигна до крайния успех.


Така той заработи две точки за световната ранглиста, а в спор за място в основната схема ще играе срещу №6 Иля Ивашка (Беларус).

Преди два дни Радулов стана шампион на двойки на турнир в Рода де Бара (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Друг национал Иван Иванов ще започне участието си директно в основната схема, където ще се изправи срещу квалификант.


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  • 1 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    1 0 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    12:20 13.07.2026

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