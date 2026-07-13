Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите в Пособланко

Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в испанския град Пособланко, който е с награден фонд от 97 640 евро.
Българинът победи поставения под №1 в схемата на пресявките представител на домакините Серхио Кайехон Ернандо с 6:2, 6:2 за 70 минути на корта.
Радулов доминираше изцяло в двубоя, направи по два пробива във всеки от сетовете и без проблеми стигна до крайния успех.
Така той заработи две точки за световната ранглиста, а в спор за място в основната схема ще играе срещу №6 Иля Ивашка (Беларус).
Преди два дни Радулов стана шампион на двойки на турнир в Рода де Бара (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.
Друг национал Иван Иванов ще започне участието си директно в основната схема, където ще се изправи срещу квалификант.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴
12:20 13.07.2026