Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите в Пособланко

Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в испанския град Пособланко, който е с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът победи поставения под №1 в схемата на пресявките представител на домакините Серхио Кайехон Ернандо с 6:2, 6:2 за 70 минути на корта.

Радулов доминираше изцяло в двубоя, направи по два пробива във всеки от сетовете и без проблеми стигна до крайния успех.



Така той заработи две точки за световната ранглиста, а в спор за място в основната схема ще играе срещу №6 Иля Ивашка (Беларус).

Преди два дни Радулов стана шампион на двойки на турнир в Рода де Бара (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.



Друг национал Иван Иванов ще започне участието си директно в основната схема, където ще се изправи срещу квалификант.