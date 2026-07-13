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Аржентина с необичайно искане към ФИФА

Аржентина с необичайно искане към ФИФА

13 Юли, 2026 16:00 1 976 6

  • аржентина-
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  • англия

Отборът на Лионел Скалони е подал специална заявка за промяна на екипа

Аржентина с необичайно искане към ФИФА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания полуфинал на Световното първенство между Аржентина и Англия, „гаучосите“ попаднаха под прожекторите заради необичайно искане към ФИФА.

Отборът на Лионел Скалони е подал специална заявка за промяна на екипа, което предизвика спекулации за психологически игри и силна вяра в суеверията преди ключовия сблъсък на 15 юли в Атланта.

Предстоящият мач възражда спомени за емблематични моменти от футболната история между двете нации. Аржентина елиминира Англия на четвъртфиналите през 1986 г. с гола „Божията ръка“ на Диего Марадона, както и на осминафиналите през 1998 г. след червения картон на Дейвид Бекъм.

Любопитен факт е, че и в двата случая „албиселесте“ е играл с тъмносини екипи, вместо с традиционните синьо-бели райета.

Сега, според аржентинския журналист Гастон Едул, който отразява отбора, от щаба на Аржентина са поискали от ФИФА разрешение да играят със своя син резервен екип за гостувания.

Към момента искането не е получило одобрение, като окончателно решение се очаква във вторник - по-малко от 24 часа преди полуфиналната среща.

Аржентина е използвала синия си резервен екип веднъж в хода на настоящата кампания - срещу Йордания в груповата фаза.

От своя страна, Англия ще се яви с традиционния си бял екип, тъй като е определена за домакин. Това означава, че дори ФИФА да отхвърли аржентинското искане, няма да възникне сериозен цветови сблъсък с традиционните синьо-бели райета на Аржентина.

Въпреки липсата на официално потвърждение за причината зад искането, мнозина свързват този ход със суеверията, известни в Аржентина като „Кабала“.

Както посочва материал на BBC, нацията е известна със своята обсебеност от суеверия и ритуали в стремежа си да донесе късмет на отбора по време на Световното първенство.

Проучване показва, че един от четирима аржентинци практикува ритуали, за да „помогне“ на националния отбор.

Информацията цитира примери като гледане на мачове с една и съща група хора, сядане на едно и също кресло или носене на едни и същи дрехи през целия турнир.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    19 9 Отговор
    Незаслужено и нечестно победиха толкова отбори!

    Коментиран от #3

    16:06 13.07.2026

  • 2 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Бай Дончо е обещал нещо на Аржентина , заради лобистки интереси като изнася американска соя за Китай представяйки я за Аржентинска ,които също са голям износител щото председателя Си не желае да купува канцерогенна соя да трови животните.

    16:18 13.07.2026

  • 3 незаслужено и нечестно

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Тези":

    кометираш тука … аржентина си постигнаха това с игра това че не ги харесваш си е твой проблем

    16:27 13.07.2026

  • 4 604

    2 0 Отговор
    Че си подават едни други пхахаха...

    16:31 13.07.2026

  • 5 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    Инфо за шарани, което пропуска основният аргумент в полза на резервния екип: светлосиньо- белите цветове на основния със сигурност са много близко по възприемане до белия екип на англичаните.
    Обстоятелство, което може да изиграе лоша шега и на двата отбора.
    Разбира се, проститте тутки от ББС моментално включиха мръсните си уста на макс...
    Англичани, какво да ги правиш😂😂😂

    16:36 13.07.2026

  • 6 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Тези са супер пу,тьо,вци

    17:32 13.07.2026

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