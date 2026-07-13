Меси може да надмине изключително постижение на Марадона

Лионел Меси е най-активният атакуващ играч на Световното първенство, показва статистиката. До момента 39-годишният аржентинец е участвал в 54 атакуващи действия на отбора си - 33 удара и 21 създадени положения. Отбеляза 8 гола и асистира за още две попадения.
Това е най-добрият резултат по този показател от 1986 г. насам, когато Диего Марадона (тогава на 26 години) завърши с 59 атакуващи действия - 29 удара и 30 положения. Тогава за 7 мача Меси вкара 5 гола и направи 5 асистенции, а Аржентина стана световен шампион.
На този Мондиал на Аржентина предстоят още два мача и Лео най-вероятно ще надмине постижението на легендарния Диего.
54 - 🇦🇷 Lionel Messi has had 54 shot involvements at the 2026 World Cup (33 shots, 21 chances created), the most by a player in a single edition since Diego Maradona in 1986 (29 shots, 30 chances created).— OptaJoe (@OptaJoe) July 13, 2026
Legends. pic.twitter.com/QQRJUgLsUr
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