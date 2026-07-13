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Меси може да надмине изключително постижение на Марадона

Меси може да надмине изключително постижение на Марадона

13 Юли, 2026 19:29 319 0

  • лионел меси-
  • аржентина-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

До момента 39-годишният аржентинец е участвал в 54 атакуващи действия на отбора си - 33 удара и 21 създадени положения

Меси може да надмине изключително постижение на Марадона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси е най-активният атакуващ играч на Световното първенство, показва статистиката. До момента 39-годишният аржентинец е участвал в 54 атакуващи действия на отбора си - 33 удара и 21 създадени положения. Отбеляза 8 гола и асистира за още две попадения.

Това е най-добрият резултат по този показател от 1986 г. насам, когато Диего Марадона (тогава на 26 години) завърши с 59 атакуващи действия - 29 удара и 30 положения. Тогава за 7 мача Меси вкара 5 гола и направи 5 асистенции, а Аржентина стана световен шампион.

На този Мондиал на Аржентина предстоят още два мача и Лео най-вероятно ще надмине постижението на легендарния Диего.


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