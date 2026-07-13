Нападател на Норвегия бе залят със смъртни заплахи и обиди заради ситуацията, в която не подаде на Холанд

Норвегия безспорно бе един от отборите, който бе сред най-симпатичните на Мондиал 2026, като предизвика доста позитивни емоции сред феновете на футбола. Отпадането на Норвегия от Англия с 1:2 на 1/4-финалите на Световното обаче предизвика и доста по-неприятни реакции в социалните мрежи,

Става въпрос за това, че нападателят на Норвегия Александър Сьорлот и семейството му в момента преживяват истински ад. Само ден след края на турнира за скандинавците, футболистът на Атлетико Мадрид стана мишена на ужасяващ онлайн тормоз от разгневени фенове, които оставиха над 85 000 предимно обидни коментара под последната му снимка в Инстаграм.

Причината за тази истерия е ситуацията от края на първото полувреме, когато при резултат 1:0 за Норвегия Сьорлот се прояви като егоист и не подаде топката на напълно свободния Ерлинг Холанд. Този ключов момент можеше и да реши двубоя в полза на тима на Стале Солбакен. Впоследствие дори бащата на самия Холанд обяви съотборника на сина си за главен виновник за поражението.

След като фрустрациите на феновете преминаха всякакви граници на здравия разум, приятелката на Александър, Лена Селнес, публично реши да проговори, разкривайки в социалните мрежи през какъв терор преминава семейството им.

"Suicídate, idiota": la ola de odio que ha golpeado a Sorloth y a su pareja tras la eliminación de Noruega https://t.co/bnROPk9rot#FIFAWorldCup — MARCA (@marca) July 13, 2026

Тя сподели в своя профил в Инстаграм скрийншоти на известия и съобщения, изпълнени с омраза, които са получили през последните 24 часа. Сред тях имаше и такива, призоваващи Сьорлот да се самоубие, както и съобщения, в които на двамата се казва незабавно да напуснат Норвегия.

"Световното първенство и футболът носят много радост, но и много омраза. Не исках да обръщам внимание на това, но след такива коментари чувствам, че просто трябва да реагирам. Надявам се, че всички могат да помислят малко повече, преди да оставят такива коментари, независимо от ситуацията и случващото се на терена", написа огорчената Лена с емотикон на ръкостискане и червено сърце.

Самият Сьорлот обясни какво се е случвало в главата му в онази съдбовна 44-та минута на мача в Маями, при която той реши да не комбинира със съотборника си Холанд.

"Получих топката, докоснах я и погледнах нагоре. В този момент видях, че Джон Стоунс с тялото и позицията си блокира линията за подаване към Ерлинг. Тогава направих още едно докосване, което беше лошо решение. Чаках защитникът да направи ход, вместо аз да бъда този, който ще го накара да реагира. Единственото нещо, което исках в тази ситуация, беше да подам топката на Ерлинг. Въпреки това, в тази частица от секундата почувствах, че този пас просто го няма, че е затворен, и затова реших да отида настрани и да стрелям. За съжаление, не се получи добре", разказа Сьорлот.

Въпреки че фрустрациите на феновете след отпадането от Мондиала са очаквани, заплахите за смърт и повече от 85 000 съобщения на омраза показват тъмната страна на модерния футбол, където една грешна преценка на терена се превръща в пълна заплаха за безопасността на един спортист и неговото семейство.